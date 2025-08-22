海關搗40間派對房拘8人　涉提供侵權卡拉OK　有集團違規劏房經營

香港海關於暑假期間，突擊搜查了全港多區40間派對房間，發現經營者提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。行動中，海關拘捕8名負責人，人員檢獲了40套卡拉OK機以及一批影音器材，估計市值約124萬元。據悉，有關派對房間收費每人100至300元，可使用3至4小時。



據了解，當中有9個處所為集團式經營，分別在觀塘及旺角區，合共細拆成23間「劏房」作派對房間，涉嫌違反了地契條款，已轉交地政總署作進一步調查。而有關犯案手法謹慎，只會提供派對房間的所屬區域，直至顧客繳付全數金額，或當日始透露詳細地址及大門密碼。



海關共檢獲40套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK機，以及一批影音器材，估計市值約124萬元。（陳浩然攝）

海關表示，一直密切留意市面的情況，發現有派對房間在業務的過程中，提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。於暑假期間過去兩周（8月11日至8月22日），海關經過情報分析和深入調查後，鎖定多間派對房間。 並在版權持有人的協助下，在全港多區包括尖沙咀、旺角、觀塘、屯門及葵涌，採取「喜鵲行動」搜查40間派對房間，其中經營者涉嫌在業務過程中，管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。

海關共檢獲40套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK機，以及一批影音器材，估計市值約124萬元。經初步點算，涉案卡拉OK機共載有超過133萬首懷疑侵權歌曲。行動中，海關共拘捕4男4女，年齡介乎26至41歲，當中7人為派對房間負責人、1人為員工。他們涉嫌違反《版權條例》。案件仍然在調查中，不排除會有更多人被捕，海關正向有關公司董事調查。

海關版權及商標調查科科技罪案調查組調查主任陳溢龍交代案件（陳浩然攝）

派對房間自助式營運 顧客付全款始透露地址及大門密碼

海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任陳溢龍指，案中派對房間負責人相當謹慎，當面對顧客查詢時，往往只會簡單地提供派對房間的大概位置及費用，直到顧客繳付完全數金額，並且在使用派對房間當日，才會透露詳細地址及大門密碼。有關刻意隱瞞手法增添海關執法難度。

據悉，部分派對房間使用自助式營運，提供麻雀、「夾band」等服務。費用方面，收取人頭費100至300元不等，可使用房間3至4小時。

海關搗破了一個以集團形式經營的派對房間。集團在旺角、觀塘經營9個處所，一共涉及23間派對房間。（陳浩然攝）

海關搗集團形式經營派對房間 9個處所再劏分為23間房 涉違地契

其中，海關搗破了一個以集團形式經營的派對房間。集團在旺角、觀塘經營9個處所，一共涉及23間派對房間。調查所得，部分處所會再細分為5至6個小型的派對房間，而每個小型派對房間有不同主題，從而吸引不同顧客。

集團更為不同派對房間獨立設立一些社交平台帳戶，據悉在Facebook及Instagram上，進行積極宣傳，從而吸引大量網路流量，同時刻意淡化房與房之間的聯絡，企圖降低執法部門識破整體運作風險。 經深入調查，海關成功掌握集團運作脈絡，採取果斷的執法行動。另外，海關留意到分別有23間位於工業大廈的派對房間，涉嫌違反地契條款，有關個案已轉交予地政總署作進一步調查。

海關過去兩周（8月11日至8月22日），採取「喜鵲行動」搜查40間派對房間，涉提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。（陳浩然攝）

根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

海關提醒營商人士必須遵守《版權條例》, 就音樂視像記錄可向相關的版權持有人作出查詢。 海關表示，會繼續嚴厲執法，不定期進行對派對房間的放蛇行動，以打擊不同層面的侵權活動，並呼籲市民應該尊重智慧財產權，切勿光顧這些使用侵權歌曲的派對房間。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑侵權活動。