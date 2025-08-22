行李藏$260萬大麻花及私煙　曼谷抵港女旅客遭海關拘捕

香港海關今日（22日）在香港國際機場，為一名從泰國曼谷飛抵本港的39歲女旅客清關時，在其寄艙行李箱內發現11公斤、估計市值約260萬元的懷疑大麻花，並在女子隨身袋中檢獲91支未完稅香煙，遂把她拘捕。案件仍在調查中。



香港海關檢獲約11公斤、估計市值約260萬元的懷疑大麻花。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。