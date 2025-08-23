港鐵MMA｜紅磡站月台兩男疑爭路肉搏　職員霸氣喝止：全部停手！

網上流傳一條片段，見到兩名男子在港鐵站月台「埋身肉搏」。其中一人身穿運動背心和短褲，上衣拉開，袒胸示人；另一中年漢則身穿Polo恤及牛仔褲。打鬥期間雙方互相拉扯衣領，Polo男不時出拳揮向背手男的面部，更一度扯甩對方斜揹袋扔到遠處。背手男亦不甘示弱，出手反擊。



現場有不少乘客經過，當中有人在旁舉機拍下「戰況」。至少4名身穿制服的港鐵職員相繼趕到調停，其中一名戴眼鏡男職員霸氣指向涉事兩名男子，大聲喝止：「停手！停手！全部停手呀下！」兩男始有所收斂，該職員隨即再指令他們：「兩個喺度唔好走呀！」。據知警方接報到場，經調查後拘捕兩名涉案男子。



兩名男子在港鐵月台打鬥。（Facebook Ali Zubair Bhai）

上載影片的網民未有交代影片拍攝地點和時間，但從月台支柱紙皮石顏色和列車外觀判斷，相信現場為港鐵紅磡站。帖主形容影片展示「MMA三部曲：口角 吐口水 肉搏」，又稱港鐵職員「互指幾搞笑」。

警方於今日（23日）傍晚約6時44分接報，兩名男子在港鐵紅磡站4號月台爭執，警員到場調查後，以涉嫌「公眾地方打鬥」拘捕該兩名分別49歲和39歲男子，其中49歲男子嘴及頸擦傷，被送往伊利沙伯醫院治理。據了解，當時49歲男子懷疑企在扶手電梯前，39歲男子疑覺得被阻路，雙方初則口角，繼而動武。案件交由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，港鐵留意到網上有關片段並向紅磡站瞭解，事件是本周六（23日）傍晚約6時35分於該站發生的一宗涉及兩名乘客的爭執，當時車站職員到場調停，其中一名男乘客報稱身體不適，車站職員協助召喚救護車，由救護員送往醫院治理。事件其後交由警方跟進。港鐵公司呼籲乘客互相尊重和禮讓，共同營造舒適的乘車環境。