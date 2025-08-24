有片｜印尼姐姐為情爭執　火炭站混戰打甩鞋　途人勸停手否則坐監

港鐵火炭站大堂今日（24日）上演印尼姐姐大混戰。據了解，3名印尼女子疑因感情問題起爭執並大打出手，警方到場拘捕一人，其餘兩女已離去，正被警方追緝。網上流傳事發影片，可見一名短髮女子與另外兩女扭作一團，潑液體、扯髮、拳毆樣樣齊，有人更打至波鞋飛脫，在旁港鐵職員勸喻不果。有目擊者後來上前以英文遊說：「If they call police, you stay inside the jail.（若他們報警，你要坐監的！）」



3名印尼籍女子混戰打架。（Facebook Aquamarine Canoy Panong)

網上有片段流出，多名外籍女子在近C出口拉扯糾纏，一名長髮背心熱褲女拉着一名中性打扮短髮女子不肯放手，另有一名紅色短褲女跌坐在地上，其餘人士試圖分隔不果，戰況激烈。不少個人隨身物品都丟在地上，包括電話及手袋，背心女甚至打到鞋都甩。

紅褲女由同行人士扶起後，取起地上一支載有液體的膠樽，怒氣沖沖再度加入戰團，向背心女淋潑液體，周遭的人被濺中後即時彈開及檢視身上衣物。

其後，3人混戰互相推撞，口沫橫飛互相喝罵，背心女試圖捉短髮女衣領摔角，紅褲女則扯背心女頭髮。旁邊有港鐵職員調停，用英文表示「Stop it, I call police.」( 請停止，我會報警），惟3人沒有收斂，直至同行朋友再上前帶走紅褲女。

拍片者此時亦走近勸架以英文表示「Stop Stop Stop, enough！」（停停停，夠了），「If they call police, you stay inside the jail.（若他們報警，你要坐監的！）」，片段亦告一段落。

警方表示，今日早上9時02分接獲報案，指有多名外籍女子在火炭站內大堂大打出手。警方到場後，多名涉案人已鳥獸散，僅發現一名31歲印尼籍女傷者，她手指、 背部及肩膊均有擦傷，事後由救護員送往威爾斯親王醫院治理。警方調查後拘捕該名傷者，另追緝兩名年約30歲的印尼籍女子。據悉，3人因感情糾紛而爭執。