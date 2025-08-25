一周160投資騙案涉$9000萬　女會計放租車位反花光與父$600萬積蓄

過去一星期，警方共接獲超過160宗網上投資騙案，總損失超過9,000萬港元。其中一名45歲女會計員近日於網上放租車位，未幾即收到「租客」的WhatsApp訊息查詢，雙方幾經溝通不但未能成事，女事主更反被誘騙投資，最終痛失近600萬元。



警方在「守網者」facebook專頁表示，事主刊登廣告時已成為騙徒目標，只是以租車位為由打開話題，再慢慢推介低風險高回報的美元穩定幣（USDC）投資，又指投資虛擬貨幣比放租車位賺得更多，逐步令事主墮入騙局，繼而提供超連結點擊進入虛假投資平台，最初製造的獲利假象，誘騙事主再增加投資金額，結果事主於兩星期內，將自己的200萬港元積蓄及替父親管理的400萬港元，轉到騙徒兩個指定虛擬貨幣錢包；直至無法提現、騙徒失聯，才驚覺中伏。



警方提醒，切勿輕信有獲利豐厚而低風險的投資計劃；當放租、放售物業或車位時，有陌生人主動接觸並推介投資計劃，就要特別小心；如有懷疑，可在守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估；如欲了解更多，即上 : https://cyberdefender.hk/investment_fraud/；立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。