亦園路謀殺｜姪仔遭禁錮盜用手機洩行蹤　死者捱斬棄屍距約數小時

洪水橋亦園路謀殺案，姓曾（51歲）男子疑捲入數百萬元私煙黑錢，遭人伏撃斬死後棄屍。其遇害經過更多細節曝光，據悉曾男的姪子登門造訪時，先被惡煞捉走禁錮，疑犯等人再用其手機得悉曾男行蹤。曾男回家後再離開之際，即被人前後包抄追斬，逃命無果後腦中刀，雖然他清醒被擄上車，詎料傷勢惡化魂斷，最終被棄屍亦園路，前後相距約數小時。



警方至今拘捕13人，部份涉案人士仍在逃。（警方圖片）

消息稱， 周日（24日）深夜11時許，姪子駕車前往曾男位於新生村的住所，抵達發現曾男不在，卻突有10多名惡煞從附近一個貨櫃衝出，將其推上一輛私家車。姪子被綑綁及蒙住眼睛，遭押至不知名地點。未幾，惡煞盜用姪子的手機向曾男查問行蹤，獲悉他正在回家，埋下殺人伏線。

周一（25日）凌晨近1時，曾男與另外兩名男子，共同乘坐一輛私家車回到新生村，其後離開之際，在一個車庫外被另兩輛私家車前後夾擊攔截。他落車逃跑一段短距離後，終被惡煞追上，遭人從後用刀斬傷後腦近右耳位置，傷口長達10厘米。他當時仍然清醒，復被惡煞推上私家車，疑犯等人將現場3輛私家車全部駛走。

及至清晨近6時，姪子脫險，警方指他是自行鬆綁。而在差不多時間的上午6時18分，曾男被途人發現伏屍於亦園村一輛七人車附近，距被挾走地點約3公里。人員在車上檢獲其中一名疑犯的證明文件。而姪子在脫險後4小時到元朗警局報案，惜當時與曾男已天人永隔。他亦左眼擦傷，被送往那打素醫院治理，同日晚上已經出院。

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几較早前晚上交代案情，指死者於昨日凌晨約1時，乘一輛七人車離開新生村住所，不久後被兩車前後攔截，死者下車逃跑，但被私家車上約10名男子截停，其間兩男持刀指嚇死者，一人更用刀從後襲擊死者頭部，當時死者頭破血流，被兇徒押上七人車帶走，他其後被棄屍於亦園路一橋底。

據了解，死者頭部刀傷長約10厘米，不算太深，但疑傷及血管，且他中刀後被挾持一段時間，懷疑因此失血過多致死。鄧翊几又稱，死者被帶走前，其一名男親友亦在其住所被人帶走禁錮，其後自行鬆綁及報警。

警方鎖定涉案者身份，昨日及今日（25及26日），分別在天水圍、香港國際機場、大埔、荃灣及東涌，拘捕10男3女（25至65歲），當中包括主腦，部分人有三合會背景。被捕人分別涉嫌謀殺、非法禁錮、協助罪犯、拒捕及藏毒，被捕人全部正被扣查。人員亦在現場附近及土瓜灣，共起回3部涉案車輛。

▼ 案發後現場情況 ▼



洪水橋亦園路謀殺案，死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝）

警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛到場協助調查。（蔡正邦攝）