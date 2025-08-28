油麻地倫常命案｜欠債父涉殺兩子女　床邊遺血迹　街坊憐惜兩亡童

油麻地金華大廈昨日（27日）發生倫常命案，40歲姓陳男子涉嫌殺害分別8歲及3歲的子女後，用刀𠝹頸企圖自殺。兩名幼童不治，疑兇至昨晚危殆留醫。警方初步調查一家五口與家傭居於案發單位，發現疑兇投資失利欠債200多萬元，犯案動機和兩名小童死因有待進一步調查。



涉事單位鐵閘鎖上鐵鏈，地下有血迹。街坊形容兩名死者乖巧、可愛，「好可惜兩個細路仔」，而疑兇則隨和會打招呼，事發時未聞異響。



油麻地金華大廈發生倫常命案，40歲男子涉嫌殺害分別8歲及3歲的子女後，用刀𠝹頸企圖自殺。涉事單位鐵閘鎖上鐵鏈，地下有血迹。（鄭嘉惠攝）

「出入見到囉，都幾好人嘅都......（疑兇）nice（友善）㗎，冇乜嘢，會打招呼。好可惜兩個細路仔，好乖㗎兩個，好可愛，好靚女㗎個妹。」金華大廈街坊形容陳家是一個普通家庭，子女返學放學，與一般家庭無異。

徐小姐指日常見到工人照顧小朋友，與疑兇甚少見面：「好少見，有時聽到小朋友放學返嚟，少少活潑。我哋有時聽到小朋友放學返嚟，無乜特別。」

今早死者母親與其他親友到富山公眾殮房認屍，上午10時半左右離開。涉事單位鐵閘鎖上鐵鏈，從門隙可見屋內放有一張床，床上有被鋪，床邊遺有血迹，一直流到地上。床的對面有一組櫃，櫃上放有藥物等雜物。至於大門外走廊亦有點點血迹，門外放有雨傘、鞋履及地氈等用品。

案發於昨日（27日）下午3時15分，一名女子報案，指收到補習中心電話稱其8歲兒子缺席，她擔心其丈夫及兒女安危，故報警求助。救援人員接報趕至金華大廈的涉事單位，消防趕抵破門入內，發現男子受傷浴血，與8歲兒子和3歲女兒均昏迷在寓所內，遂將男子送往伊利沙伯醫院、兩名小童送往廣華醫院搶救，惟兩名小童搶救後惜告不治。案件列作謀殺及企圖自殺。

警方趕抵金華大廈調查。（梁偉權攝）

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁昨晚在記者會表示，涉案40歲男子報稱銷售員，他近期疑因投資失利欠債200多萬元，受很大精神困擾，警方懷疑他殺害8歲兒子和3歲女兒後，用刀𠝹頸企圖自殺。男疑犯右頸有一處15厘米刀傷，兩名死者則無明顯傷勢，但面及額上遺有血斑，或因窒息所致，詳細死因有待驗屍後確定。

程知仁指，案發兩房單位面積約400多呎，疑犯與兩名子女反鎖在單位睡房內，人員到場破門，發現3人平排躺臥在睡床上。單位內檢獲一把約24厘米長的生果刀及兩把𠝹刀，均染有血跡；屋內並未發現明顯打鬥或搜掠痕跡，亦未發現任何特別的藥物或遺書。初步調查顯示，涉事家庭沒有暴力紀錄，疑犯亦無精神病紀錄。疑犯與家人關係良好，直至最近受債務問題所困，其犯案動機仍在調查當中。

油麻地金華大廈倫常命案，一名40歲男子疑殺害一對分別8歲和3歲子女後，𠝹頸企圖自殺，油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁交代案情。（左朗星攝）

據悉，報案女子下午約1時半與其中一名死者最後聯絡，及至下午3時15分人員破門入內，警方相信兇案於該段時間發生。程知仁表示，該案屬悲劇，呼籲市民無論遇到任何問題，都不應傷害無辜的孩子。遇到困難時，應向親友傾訴，或尋求社工、醫護人員等專業人士的協助。

警方於金華大廈案發單位內調查。（梁偉權攝）

消防趕抵破門入內，發現男子與8歲兒子和3歲女兒昏迷在寓所內，將3人分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院搶救。（左朗星攝）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288