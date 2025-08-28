葵涌酒店現「破壞王」　電視木門雪櫃遭毀壞　另有電水煲杯碟被盜

葵涌有酒店發生刑毁及盜竊案。昨日（27日）中午約12時20分，警方接獲一名酒店職員報案，指葵涌和宜合道一間酒店房間內的物品懷疑遭毁壞，另外有物品懷疑被盜去。警員接報到場，經初步點算後，發現上址一部電視機、一部空氣清新機、一個電子門鎖、一扇木門、一個雪櫃、數件廁所瓷磚及3個衣架被毁壞。



另外，一個電熱水煲、兩隻玻璃杯及一隻餐碟則不翼而飛。警方表示，被毁壞及懷疑被盜去的物品總市值約3.17萬元，案件列「刑事毁壞」及「盜竊」，交由葵青警區刑事調查隊第5隊跟進，暫未有人被捕。



荃灣絲麗酒店房間內的物品懷疑遭毁壞，另外有物品懷疑被盜去，總值3.17萬元。（資料圖片）

警方提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毁或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。另外，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，一經定罪最高可被判監禁10年。警方呼籲市民切勿以身試法。