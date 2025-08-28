亦園路謀殺｜私煙拆家遭殺害　警方押犯重組　疑犯揮刀斬人形公仔

51歲私煙拆家本周一（25日）被發現頭部受傷遭棄屍洪水橋亦園路橋底。警方先後拘捕13名男女，其中兩男女被暫控合共一項「協助罪犯」罪，今日（28日）在粉嶺裁判法院提堂，另外11人分別保釋及扣留調查中。警方今日中午押解其中一名疑犯到洪水橋新生村等地點重組案情。其中在新生村現場，疑犯揮刀斬人形公仔。



中午12時半左右，警方以七人車接載疑犯到場，他穿黑色上身衫、藍色牛仔褲、戴眼鏡、手臂有紋身，被黑布蒙頭，雙手扣上手扣及腰纏鐵鏈，在一個車房門外停留。

其間探員向疑犯問話，然後給他遞上一柄刀狀道具，並以人形公仔重組案情，可見疑犯持刀在公仔的後腦頸部位置斬下。此部份至12時50分完成，疑犯由七人車載到下一地點。

疑犯揮刀斬人形公仔。（鄭嘉惠攝）

疑犯模擬持刀施襲。（鄭嘉惠攝）

隨後疑犯被押到青山公路洪水橋段順風圍一條小路內的空地，內有破爛的工具、風煤樽等。其間警員沒有帶上人形公仔或任何道具，押解疑犯逗留約10分鐘離開。據了解，此處是警方發現其中一輛攔截事主的私家車位置。

疑犯被押到青山公路洪水橋段順風圍一處空地。（鄭嘉惠攝）

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几本周二（26日）交代案情時表示，姓曾（51歲）死者於周一凌晨約1時，乘七人車離開新生村住所，不久後被兩車前後攔截。他下車逃跑，但被私家車上約10名男子截停，當中兩男持刀指嚇，一人更用刀從後襲擊其頭部。當時死者頭破血流，被兇徒押上七人車帶走，最後被棄屍亦園路一橋底。

據了解，死者頭部刀傷長約10厘米，不算太深，但疑傷及血管，且他中刀後被挾持一段時間，懷疑因此失血過多致死。而死者被帶走前，其侄兒亦在其住所被人帶走禁錮，其後自行鬆綁及報警。據知兇徒曾用侄兒的手機聯絡死者，確認其行蹤，伺機行兇。

死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝/資料圖片）

死者生前獨居於洪水橋新生村一間貨櫃屋，距離棄屍地點亦園路的橋底約3.5公里。據出入的司機形容，曾男身形略胖，新冠疫情期間已在此居住，不見有人到來探望。而村民發現附近一處草叢，有一個貨櫃數量的香煙「成個山」的高度。

據了解死者做地盤工人，同時為兩名私煙賣家運送私煙約6個月。本案其中一名被捕人擁有一批私煙，另一名被捕人和一名在逃疑犯，亦協助分銷。

消息指，曾男沒收到運送私煙的酬勞，偷去物主共值約400萬元的私煙。該兩名協助分銷者得悉後，指派另一疑犯，策劃安排10人伏擊。案中其他被捕人，則涉嫌負責安排車輛輔助犯案，以及安排禁錮死者的地點。