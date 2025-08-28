亦園路謀殺｜兇器疑棄荃灣海安路海旁　水鬼隊潛水尋獲兩把刀

51歲私煙拆家本周一（25日）被發現頭部受傷遭棄屍洪水橋亦園路橋底。警方今日（28日）押犯重組案情，繼洪水橋新生村兇案現場及發現涉案車輛的屯門順風圍後，警方將疑犯帶到荃灣海安路海旁，據悉疑犯將兇器丟在對開石隙。



警方「水鬼隊」及機動部隊水陸兩路搜尋，下午3時15分左右，水鬼隊在海中尋獲兩把刀，將送往檢驗是否涉案兇器。



疑犯被帶到海安路指示棄刀位置。（鄭嘉惠攝）

下午2時半左右，警方將疑犯載到海安路。疑犯落車指示棄刀位置，未幾即被押返車上。警方「水鬼隊」及機動部隊隨即兵分兩路，在海旁一帶及落水搜尋。搜索約45分鐘，水鬼隊在海中尋獲兩把刀，將送往檢驗是否涉案兇器。

疑犯指示棄刀位置。（鄭嘉惠攝）

警員在海旁石隙搜索。（馬耀文攝）

水鬼隊落水搜索。（鄭嘉惠攝）

今日較早時間、中午12時半左右，警方以七人車接載疑犯到洪水橋新生村。疑犯穿黑色上身衫、藍色牛仔褲、戴眼鏡、手臂有紋身，被黑布蒙頭，雙手扣上手扣及腰纏鐵鏈，在一個車房門外停留。

其間探員向疑犯問話，然後給他遞上一柄刀狀道具，並以人形公仔重組案情，可見疑犯持刀在公仔的後頸位置斬下。此部份至12時50分完成，疑犯由七人車載到下一地點。

疑犯揮刀斬人形公仔。（鄭嘉惠攝）

疑犯揮刀斬人形公仔。（鄭嘉惠攝）

隨後疑犯被押到青山公路洪水橋段順風圍一條小路內的空地，內有破爛的工具、風煤樽等。其間警員沒有帶上人形公仔或任何道具，押解疑犯逗留約10分鐘離開。據了解，此處是警方發現其中一輛攔截事主的私家車位置。

疑犯被押到青山公路洪水橋段順風圍一處空地。（鄭嘉惠攝）

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几本周二（26日）交代案情時表示，姓曾（51歲）死者於周一凌晨約1時，乘七人車離開新生村住所，不久後被兩車前後攔截。他下車逃跑，但被私家車上約10名男子截停，當中兩男持刀指嚇，一人更用刀從後襲擊其頭部。當時死者頭破血流，被兇徒押上七人車帶走，最後被棄屍亦園路一橋底。

據了解，死者頭部刀傷長約10厘米，不算太深，但疑傷及血管，且他中刀後被挾持一段時間，懷疑因此失血過多致死。而死者被帶走前，其侄兒亦在其住所被人帶走禁錮，其後自行鬆綁及報警。據知兇徒曾用侄兒的手機聯絡死者，確認其行蹤，伺機行兇。

▼ 案發後現場情況 ▼



死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝/資料圖片）