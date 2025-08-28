九龍灣車禍｜休班海關攔車被捕　律政司不作刑事檢控　無條件釋放

九龍灣宏基街今年1月3日發生奪命車禍，一輛電單車在宏基街近中央郵件中心對開失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，事發前電單車在宏照道，被交通警員發現懷疑違規，警員隨即響號追截電單車。電單車逃至宏基街時，一名休班海關人員在路中企圖阻擋電單車，電單車隨後失控撞鐵柱，車身斷成兩截，大量碎片散落一地。



該名40歲休班海關人員事後涉嫌「干預汽車」被捕，獲准保釋候查。警方今日（8月28日）回覆查詢表示，警方經進一步調查及徵詢法律意見後，獲律政司通知不會就此案展開刑事檢控程序，該名男子已獲無條件釋放。警方亦已向死因裁判法庭提交調查報告，由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。



+ 9

1月3日下午5時46分，一名姓黃（27歲）男子駕駛一輛電單車沿宏基街往臨興街方向行駛，當駛至近中央郵件中心時，懷疑失控撞向一路邊鐵柱。一名40歲男途人懷疑被該輛電單車撞到。電單車司機全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。該名男途人手部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

事發當日，網上有車CAM影片流傳，可見該輛電單車當時沿路飛馳，可以聽見其引擎聲，一名男子站在馬路中心，如同「守龍門」般不斷左右小幅度移動，相信試圖阻截電單車，但電單車見狀沒有減速，直接衝向該男子，男子曾向左試圖閃避，但手被電單車撞中，整個人凌空飛了起來並在地上打滾，但他沒有大礙，自行站起返回行人路。而電單車隨後失控，向左翻側並滑行約十米撞樹，傳出巨響，塵土飛揚。

+ 1

另有宏基街的車房閉路電視拍得交通鐵騎追截涉事電單車的情況，當時大約5時41分，即意外發生前不久，可見涉事電單車駛入宏基街，一輛交通鐵騎緊追其後，起初時雙方車速不快。約40秒後，涉事電單車再次左轉入宏基街，經過同一車房門口，但這次車速明顯加速許多，交通鐵騎仍在其後方，但被拋開一段距離。車房東主稱，雙方在宏基街共追逐了兩個圈，後來便發生事故。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（梁偉權攝）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，當時電單車遭交通警追截，一名海關關員衝止嘗試阻擋電單車，結果被撞到受傷。（梁偉權攝）