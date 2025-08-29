港鐵MMA｜紅衣男爆粗叉頸壓頭　禿頭漢被打到坐下　女童受驚狂哭

網上流傳一條影片，顯示一列相信往金鐘方向行駛的東鐵列車，車上有兩班人在車廂內爆發衝突。其中，一名黑衣短袖女子先跌在地上，雙手卻扯住一名黑衣禿頭男子的上衣衣領，有人指控「佢攞咗我啲嘢」，附近另一名男子爆粗反駁「攞乜X嘢？」



受限於拍攝角度，未能拍攝禿頭男動作，但紅衣男表現激動，一邊施以叉頸，一邊質問「做乜X嘢？」，並將對方壓到附近座位，無視座位上坐有一名男童，該名黑衣短袖女子嘗試「加入戰場」，但遭其他人阻止。



一名黑衣短袖女子先跌在地上。（facebbook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

旁觀者不停勸喻「你整死佢呀」、「唔好」、「放手」，但紅衣男拒絕照做，而且明言「我唔放」，甚至繼續箝制住對方，令到禿頭男坐在座位上，紅衣男一度鬆手，禿頭男坐下彎腰低頭，被紅衣男用手壓頭怒喝，即使禿頭男起身，卻遭到紅衣男猛推再次坐下，列車到站後，禿頭男取起個人物品打算下車離開。

女童因受驚過度而發出的尖叫聲和哭聲。（facebbook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

兩男爆發衝突，加上多人圍觀用手機拍片，場面一片混亂，全程更有女童因受驚過度而發出的尖叫聲和哭聲，影片結束前，暫時未見職員進入車廂跟進。

許多網民留言指「仲唔帶走個小朋友係咩事，佢已經驚到狂喊，班大人有咩事打到跌低撞到佢點算」、「港鐵MMA」、「唔係幫手唔想理就行開啦,，圍住攞個電話就為咗拍片」。