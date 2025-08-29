黑幫14K頭目「肥九」涉利用家人　4年內洗黑錢$6億　警拘155人

警方於過去一周（8月21至29日）展開「火淵」行動，打擊黑社會犯罪活動，調查顯示一名本地黑社會頭目，利用家人及集團成員，在4年間洗黑錢高達港幣6億元，並利用酒吧內各酒客兜售毒品，以及經營無牌酒吧或非法賭檔營利。



行動中，警方共拘捕155人，檢獲42萬元現金、市值超過20萬元的懷疑毒品，及面值180萬元的賭具等。據悉，該名落網黑幫頭目為14K的肥九。



警方檢獲42萬元現金、逾20萬元的懷疑毒品，以及面值約180萬元的賭具。（梁偉權攝）

經營酒吧派員與酒客混熟 藉機誘吸毒買毒品

警方發現，一名本地黑社會頭目，利用家人及集團成員，透過不同銀行戶口及公司「洗黑錢」，自2021年起的4年間清洗高達港幣6億元的犯罪得益。警方於是在今年7月開展「火淵」行動，以情報主導方式派出卧底警員，潛入該名黑社會頭目所操控的場所調查。

調查發現，犯罪集團的非法收入來源主要有兩大範疇。首先，集團會在經營或操控的酒吧內，向酒客兜售毒品。涉案者在尖沙咀區內經營多間持牌的樓上酒吧，集團會指派年輕人在酒吧與酒客混熟，繼而引誘對方吸食毒品，甚至向他們兜售毒品，包括可卡因及新興毒品依托咪酯（前稱太空油）。為逃避警方耳目，樓上酒吧均重門深鎖，並有多名集團成員擔任「睇水仔」，在大廈內外把風作。

另外，涉案黑社會團夥亦在各區商業大廈或工業大廈內，開設大量無牌娛樂場所，包括無牌酒吧或由真人派牌的百家樂賭檔，並以免費餐飲作招徠吸引賭客。

警方有組織罪案及三合會調查科警司陳仲欣交代案件。（梁偉權攝）

警搗多間無牌酒吧、非法賭檔及武器庫

警方有組織罪案及三合會調查科警司陳仲欣指，經過深入分析搜證後，警方於本月21至29日進行大規模拘捕行動，在多區分別搗破15個娛樂場所，包括由涉案集團持有的公司、販賣危險藥物的樓上吧、無牌酒吧及非法賭檔等。另外，警方亦搗破一個位於佐敦住宅區內的武器庫，檢獲開山刀、牛肉刀、伸縮警棍等武器。

警方以「洗黑錢」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」、「經營非法賭博場所」及「無牌賣酒」等罪，共拘捕155人，包括89男66女，年齡介乎16至76歲。被捕人包括一名黑社會頭目及其核心成員。據悉，「14K」頭目「肥九」於案中落網。

翻查資料，肥九與O記交手已非首次。2023年5月，肥九在尖沙咀海港城一間中菜館設「江湖飯局」，宴請不少有頭有臉、各個幫派的江湖友好聚餐，其間O記派出不少探員巡查。「肥九」為已故有「倫敦金教父」之稱的「劉安」門生，據知飯局約百人出席，菜單相當豪華，準備了原條「藍鰭吞拿魚」豪食一餐，惟走漏風聲，O記派員到場了解，慎防有人鬧事，紀錄部分人身份證後離開。

警方於是在今年7月派臥底潛入犯罪集團，打擊一名黑社會頭目，更針對他的資金鏈作深入調查，多方位截斷非法收入來源。（梁偉權攝）

行動中，警方檢獲42萬元現金，市值逾20萬元的懷疑毒品，以及面值約180萬元的賭具。警方指，行動不單止成功打擊有關黑社會頭目及其團夥，更針對他的資金鏈作深入調查，多方位截斷非法收入來源，以展示警方打擊黑社會的決心。

警方指，重視三合會利用年輕人販毒，形容他們手段卑劣，藉著年青人在酒吧時消遣，一時放鬆心情，或受不住誘惑，去吸食甚至購買毒品。警方重申，打擊三合會和他的收入來源，為警務處處長的首要行動之一 。警方會繼續加強情報蒐集，適時進行執法打擊黑社會。