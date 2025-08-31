文華東方酒店$8萬約會｜23歲男涉詐騙被捕　獲准保釋9月下旬報到

文華東方酒店8萬元約會事件，一名23歲姓黃本地男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪被捕。警方指被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。



本周四（28日）晚上警方接獲一名31歲本地女子報案，指於網上認識一名男子，二人相約到中環干諾道中一酒店用膳。餐後該名男子聲稱往如廁，惟女事主其後發現他已經離開酒店，且並未支付8萬元的賬單，於是報警求助。不過女事主其後表示毋須警方進一步協助，當時案件列求警協助。

翌日（29日）女事主再次到中區警署報案，警方調查後於同日晚上在將軍澳區以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名23歲本地姓黃男子，並檢獲被捕人懷疑犯案時穿着的衣物。警方今日（31日）指，被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

31歲女子在文華東方酒店中菜廳與一名男子約會，不料飯後男方「借尿遁」，女事主唯有急召朋友到場代付8萬元帳單。（資料圖片/李家傑攝）

文華東方酒店中菜廳「文華廳」，其中一款套餐索價每位2,388元，包括原隻鮑魚、官燕等高價菜式。（文華東方酒店網頁）

案件於過去兩日引起網民熱議。消息指，女事主一年前透過網上平台Telegram出席一個活動，其間認識自稱任職律師的男子，雙方於周四（28日）晚上在文華東方酒店中菜廳約會，不料男方飯後「借尿遁」逃去無蹤。女事主唯有急召朋友到場，代為支付8萬元巨額帳單脫困。她一度認為受騙，並報警求助。

而這場「天價」約會的菜單及後曝光，網上流傳據知為該頓晚飯的單據，見到兩人點了兩份共值4,000多元、有鮑魚、官燕等高級菜式的套餐外，還開了一支價值逾7萬元的法國頂級香檳。

由網上流傳單據的照片可見，兩位套餐共值4,776元，而翻查文華東方酒店文華廳的「極品譽宴」菜單，套餐收費每位2,388元，兩份正好是4,776元。套餐9道菜包括前菜、紅燒頂級官燕、原隻飽魚、東星斑件、和牛粒、菜、粉飯和兩道甜品。

帳單上還有收費合共200元的兩份10年普洱，但令這餐晚飯價錢衝破8萬元，還要靠一瓶開價71,800元的法國頂級香檳——2002年Krug Clos d'Ambonnay。

網上流傳涉事帳單，顯示二人享用了一支索價逾7萬元的法國頂級香檳。（網上圖片）

資料顯示，Clos d’Ambonnay佔地值0.68公頃，位於昂博奈（Ambonnay）的中心地帶，是香檳產區最著名的黑皮諾（Pinot Noir）葡萄種植村之一。用於釀製2002年Krug Clos d'Ambonnay的黑皮諾葡萄，於該年9月21日採收，合共產出4,743樽香檳，每樽都有獨立編號。

帳單顯示，開單時間為昨晚7時04分，結帳時間為晚上9時29分，連同加一服務費，收費合共84,453.6元。

