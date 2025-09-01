元朗男預告斬人｜女兒被兄摑傷　父不滿延長留院　買40cm刀圖施襲

周日（31日）下午，元朗一名56歲中年漢涉藏刀就擒，揭發有人預先向女兒的老師透露有意斬人，老師恐生血案及時報警；最終警員及時「人刀並獲」，在疑犯的電單車座駕內，搜出長達40厘米的廚刀。



案件更多內情曝光，據悉疑犯育有3名子女，上周20歲長子因掌摑胞妹被捕，醫生見父親情緒不穩，一併將兩名年僅14及13歲女兒送院，其後有人疑不滿女兒留院時間延長，買刀企圖襲擊他人。



昨日（8月31日）懷疑涉事電單車被圍封，傾側擱於路邊石壆鐵欄。（讀者提供）

消息稱，被捕姓謝（56歲）男子與20歲兒子、兩名分別14及13歲女兒，居於元朗又新街一單位。上周四（8月28日），14歲女兒與兄長爭執期間被掌摑，嘴唇受傷；謝父翌日帶她到診所求醫，當時細女亦有同行。醫生得悉事件後報警，同時發現謝父情緒不穩，故細女亦送院檢查及交由社工跟進。警方其後拘捕20歲兒子；惟兩名女兒須於醫院接受治療，疑因留院時間延長，謝父感到不滿。

及至昨午2時許，謝父致電女兒的一名男老師，言談間透露擔心女兒狀況，且情緒激動、語無論次，聲稱會買刀襲擊他人，老師大驚報警。警方接報後於元朗一帶兜截，下午5時許終在合益路與大棠路交界截獲謝父，當時他將電單車座駕停泊路邊。人員即場在車內檢獲一把40厘米長廚房刀及6樽鹽酸。據悉，有人承認買刀企圖施襲，而鹽酸用於清潔通渠之用。

昨日（8月31日）涉案男子被黑布蒙頭、扣上手銬，由警員押上警車。（Threads@hingor213）

事發於昨日（8月31日）下午4時05分，警方接獲一名男教師報案，指其一名女學生的父親，企圖持刀襲擊他人。警員趕抵兜截後，於元朗合益路及大棠路交界截獲一名姓謝（56歲）男子，在其電單車內檢獲一把長約40厘米的刀。他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕扣查。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

據讀者提供的影片可見，被捕男子的電單車傾側擱於路邊石壆鐵欄，警員封鎖現場調查。另有網上影片則可見，涉案男子被黑布蒙頭、扣上手銬，由警員押上警車。