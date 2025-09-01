海關機場拘3抵港男女　揭藏逾18萬件另類吸煙產品　全部判監半年

海關於7月4日在機場截查一名42歲抵港男旅客，在其攜帶的個人行李內，檢獲約92,600件另類吸煙產品，估計市值約27.8萬元。翌日，關員再在機場截獲兩名抵港男女旅客（27及21歲），在他們的個人行李內，共檢獲約9.1萬件另類吸煙產品，估計市值約54.6萬元。



該3名抵港旅客被捕，因進口另類吸煙產品，違反《進出口條例》，今日（9月1日）在西九龍裁判法院全部被判處監禁6個月。



2男1女入境旅客，因進口另類吸煙產品，違反《進出口條例》，今日（9月1日）在西九龍裁判法院被判監禁6個月；圖為檢獲的另類吸煙產品。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/）舉報懷疑私煙活動。

