香港國際熱氣球節｜中環海濱9月2日起增臨時限飛區　禁放飛無人機

香港國際熱氣球節將於周四至周日（9月4至7日）在中環海濱活動空間舉行，入場者屆時除可近距離觀賞約20個來自不同國家的特色熱氣球、與維港標誌性的天際線融合外，亦可額外購票乘坐熱氣球 。



警方表示，民航處將提早在明日起至周日（9月2至7日）設立「臨時限制飛行區」，生效時間為每日上午7時至晚上11時，市民不可在現有「限制飛行區」及屆時新增的「臨時限制飛行區」內放飛無人機。警方今日（1日）聯同民航處在中西區海濱長廊中環段一帶，向市民派發宣傳單張提醒，同時提高市民對小型無人機的安全意識。



「友邦香港國際熱氣球節」9月4至7日在中環海濱活動空間舉行，警方提醒市民屆時切勿在限制飛行區內放飛無人機。（香港警察facebook）

警方提醒，任何人如在未獲授權下於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。過去3個月（6月至8月），共有7名男子分別因為干犯民航條例第448G章《小型無人機令》中「違反操作規定」，和「未經許可在限制飛行區以內進行飛行」等罪名被捕。

小型無人機持有者及駕駛員在飛行前，請瀏覽小型無人機電子平台「SUA一站通」https://esua.cad.gov.hk/ ，查閱相關的臨時限制飛行區詳情及《小型無人機令》的資訊和規定，以免誤墮法網。

「友邦香港國際熱氣球節」將於9月4日至7日在中環海濱活動空間舉行，主辦機構早前在合和酒店展示其中一個11米高熱氣球。（資料圖片/廖雁雄攝）

9月4至7日舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，是由盛事（亞洲）有限公司主辦的全港首個熱氣球節。活動匯聚來自多個國家及地區的特色熱氣球，包括6個高達20米的大型熱氣球，及10多個11米高的小型熱氣球，還有由主辦機構特別製作的熊貓熱氣球。

早上時段的入場門票為成人150元、長者及學生90元；下午時段則分別為680元及340元。即成人上午入場可比下午入場節省530元或78%。熱氣球飛行體驗要額外購票，票價580元。

「友邦香港國際熱氣球節」將於9月4日至7日在中環海濱活動空間舉行，主辦機構早前在合和酒店展示熊貓造型巨型熱氣球。（資料圖片/廖雁雄攝）（夏家朗攝）

活動期間，入場者可於特定時間體驗熱氣球充氣的過程，亦可近距離見證熱氣球與維港標誌性的天際線融合。活動每晚均設「熱氣球光雕show」，讓入場者在夜空下欣賞發光的熱氣球。參加者亦加額外購票乘坐約23x19米大熱氣球，熱氣球會升至離地10至15米高，由繩纜固定，故不會飛走，飛行將維持數分鐘。除了熱氣球展示和音樂會之外，現場亦設有多個攤位，包括遊戲攤位、美食攤位和零售攤位。

「友邦香港國際熱氣球節」將於9月4日至7日在中環海濱活動空間舉行，主辦機構早前在展示其中一個小型熱氣球。（資料圖片/夏家朗攝）