全港首個熱氣球節9.4開幕　580元可坐熱氣球　最高升上離地15米

全港首個熱氣球節將於9月4日至7日在中環海濱活動空間舉行，主辦方今日（20日）安排傳媒拍攝其中兩個熱氣球。入場人士付580元，可一嚐在維港旁坐熱氣球，會升至離地10至15米高。



主辦方今日向傳媒展示其中一隻小型熱氣球。（夏家朗攝）

主辦方稱投資3000萬元

「友邦香港國際熱氣球節」主辦單位盛事（亞洲）營運總監陳佩君指，為活動投資3,000萬元，希望可發展成香港恒常活動。

主辦方今日展示的另一隻熱氣球，其熊貓造型是香港限定的。（夏家朗攝）

可近觀20個不同國家氣球 坐熱氣球感受「飛行」數分鐘

入場人士屆時除了可近距離觀賞約20個來自不同國家的特色熱氣球與維港標誌性的天際線融合外，亦有機會乘坐熱氣球 。供乘坐的熱氣球約23x19米大，會升至離地10至15米高，由繩纜固定，故不會飛走，飛行將維持數分鐘。

成人上午入場比下午入場便宜78% 坐熱氣球需另付$580

早上時段的入場門票為成人150元、長者及學生90元；下午時段則分別為680元及340元。即成人上午入場可比下午入場節省530元或78%。

飛行體驗需額外購票，作價580元。參加者可加購作價200元的「天際無人機攝影服務」。

盛事（亞洲）營運總監陳佩君（右）指，為活動投資了3,000萬元，希望可發展成香港恒常活動。（夏家朗攝）

已預留兩個後備日

陳佩君指，目前所有所需牌照的申請已呈交相關部門審批，包括食環署、民航處、機電工程署及消防處等；而現時已有兩、三萬人士購票。本港近期天氣惡劣，若遇上大風雨或氣流不穩定，熱氣球將不能飛行。主辦方已預留9月8日及9日兩日作後備日。