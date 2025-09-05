呃車手獎｜涉用假醫生紙騙交通意外傷亡援助金　4男女囚3至10個月

警方早前接獲相關部門轉介，指懷疑有不法分子利用偽造文件申請「交通意外傷亡援助金」（援助金）。商業罪案調查科人員經深入調查後，2024年11月和12月，拘捕2男2女本地人士（27至33歲），涉嫌「欺詐」及「企圖欺詐」。調查顯示，被捕人士懷疑於2023年5月至2024年6月期間，多次向相關部門遞交偽造的交通意外病假證明以騙取援助金，申領金額共約25萬元，其中約22萬元已被批出。



經徵詢法律意見後，被捕人士今年6月分別被起訴「欺詐」罪及「企圖欺詐」罪。案件同月在東區裁判法院提堂。被捕人士承認有關控罪，今日（5日）在東區裁判法院被裁定罪名成立，分別被判處監禁3至10個月，並須全數償還相關援助金。



涉案4名男女今日（5日）在東區裁判法院被裁定罪名成立，分別被判處監禁3至10個月，並須全數償還相關援助金。（資料圖片）

警方重申，騙取援助金屬嚴重罪行，可根據《盜竊罪條例》（第210章）被起訴，一經定罪，最高可被判入獄14年。