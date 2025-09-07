觀光船撞碼頭｜海龍明珠離奇經歷　捲官非偷船風波　被拖往喜靈洲

上月颱風「韋帕」襲港，天文台懸掛十號風球期間，一艘名為「海龍明珠號」的三層高觀光船疑因天氣惡劣「走錨」在海上飄浮，於中西區海濱長廊對開海面一路漂流至西環，最終更撞上招商局碼頭。一個颱風，一場意外，令這艘海龍明珠號成為新聞焦點，其實翻查紀錄，這艘船於15年前已因造船爭議及偷船風波，早已成為新聞的主角。回顧過去十多年，它究竟經歷了什麼，導致一艘價值2190萬元的觀光船，好像無人理會，最終遇颱風撞上碼頭，更被船東拖往喜靈洲停泊呢？



船隻最終撞上招商局碼頭。（網民faifai Lui 攝）

10號颱風疑「走錨」撞碼頭 船東24小時無通報被檢控

對於上月20日觀光船「海龍明珠號」在海面因「走錨」，在強風及湧浪推動下漂流至西環，撞上招商局碼頭的意外，海員工會主席周德礎表示，「走錨」主要因惡劣天氣引發，1979年颱風荷貝襲港時就發生過一次，當時一艘希臘貨船撞上尖沙咀天星碼頭。他續指，若有船員當「颱風更」，可以透過「放長錨鏈」、「拋雙錨」或「開車頂風」等應急措施穩定船隻，奈何當時「海龍明珠號」並無船員值班，故釀成意外。周德礎表示，海事處一直呼籲船東在颱風期間安排人手上船值班，以確保安全。

不過海龍明珠號的船東似乎並無相關安排，而且撞碼頭意外發生後24小時，船東亦沒有向海事處提交書面報告，違反《商船（本地船隻）條例》（第548章），現正被海事處檢控，一經定罪，可處第3級罰款。

海龍明珠撞上招商局碼頭，停泊在上址數日，可見右邊船身受損。（羅敏妍攝）

海龍明珠號造價$2190萬 曾捲官非命途多舛

這艘三層高的觀光船，因一個颱風，一次意外，再次重回大眾的視野，但其實15年前，海龍明珠號就因捲入造船爭議及偷船風波而上過新聞，命運可謂一波三折。

根據法庭文件及過往新聞報導，2008年「海龍明珠海上夜總會有限公司」委託香港船廠「梁穩記」建造一艘船長50米、高三層的鋼質雙槳觀光船，最初設計可載客900人，造價高達1920萬元，分7期付款，原定於2009年9月下水。但後來因設計更改，載客量調整至800人，加上額外改裝，造價增至2190萬元。

2008年海龍明珠海上夜總會有限公司委託香港船廠梁穩記建造一艘觀光船。

買方拖欠3期款項未完成交易 趁母親節到船廠偷船

不過買方拖欠3期款項，又因船隻設計及驗收問題與船廠爭執不下，令船廠未完成交付。儘管如此，船廠仍允許買方登船試航。但最戲劇化的是，2010年5月9日母親節，買方竟趁船廠休息、無人看管之際，派人進入船廠並擅自解纜拖走海龍明珠號。船廠發現後立即報警，最終在荃灣海面尋回船隻。這宗「偷船風波」疑令雙方關係決裂，船廠隨後就船隻擁有權及欠款問題對簿公堂，法庭最終於2015年判船廠勝訴，買方須繳清尾款。

2010年母親節，買方竟趁船廠休息，無人看管之際，進入船廠擅自解纜拖走海龍明珠號。

網頁已關閉 公司亦清盤

其實海龍明珠海上夜總會有限公司以往一直經營維港遊業務，不過現時「海龍明珠維港遊」的網頁已經關閉，公司亦已經清盤。記者透過Web archive 翻查到其網頁列明2011年有新船，2013年起用海龍明珠號的相片作招徠，當時介紹海龍明珠號為「一艘全港唯一獨有的中式海上食府」，每日設3班船，分別於6:45、7:45及8:45起航，由金紫荊廣場浮躉碼頭上船環繞維港兩岸一周，船程約45分鐘。

海龍明珠維港遊網頁已經關閉，記者透過Web archive搜尋當時網頁的資料。

疫情前船尾企滿乘客場面 場面熱鬧

由2017年至2019年，社交平台不時有網民拍攝到海龍明珠號載客遊維港，又見到大批乘客在碼頭排隊等上船、在船上用膳及看風景等，船尾更企滿乘客，場面非常熱鬧。不過疫情後，網民已甚少拍攝到海龍明珠號做維港遊，只間中見到它出航，其他時間多在油麻地、觀塘一帶停泊。海員工會主席周德礎亦指疫情後已很少見海龍明珠號航行了。

疫情前，有網民拍攝到海龍明珠號截客出航，船尾企滿乘客。（Ka Wai Stephen Fong圖片）

船東未曾申請閒置船隻允許書 已將海龍明珠號拖往喜靈洲避風塘

究竟海龍明珠號是否無法抵受疫情的打擊，而退出維港遊的業務？記者曾經聯絡過船東了解，但他得知是記者來電，僅簡單回覆指已解決撞碼頭一事就匆匆掛線。海事處回覆《香港01》查詢時指，海龍明珠號已於7月23日由船東安排拖往喜靈洲避風塘停泊。

船東已將海龍明珠號拖往喜靈洲避風塘。

類似海龍明珠號的大型船隻，如沒有作業，長期停泊在海面，有沒有需要注意的地方？周德礎認為這類船隻一般都有價值，不明為何船東沒做好管理，雖然長期在錨泊區停泊亦問題不大，但其實可以向海事處申請閑置船隻允許書，但如果船東不再理會，或可能成為「海上垃圾」。

本港現時有245艘閒置船隻

海事處回覆《香港01》查詢時指，根據現行法例，本地船隻因法律程序而閒置於香港水域內，須申領「閒置船隻允許書」，允許書有效期內，不得操作船隻作任何用途。在允許書上訂明的條件下，船東要妥為保養船隻，包括在颱風季節時配置額外錨固裝置。截至2025年7月31日，共有245艘船隻持有有效的「閒置船隻允許書」，而海龍明珠號並未向海事處申請相關允許書，處方目前正跟進調查。