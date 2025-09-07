觀光船撞碼頭｜維港遊競爭激烈　旅客數未如往昔　業界如何自救？

海龍明珠號在颱風韋帕襲港時，在強風湧浪下走錨撞上碼頭，令大眾的目光再次注視到這些載著旅客環繞維港的觀光船。疫情後海龍明珠號疑未再經營維港遊，業界人士指疫情期間，因封關及限聚措施，觀光船業務亦大受打擊，要苦苦支撐。即使開關後，維港遊逐步復甦，但旅客人數及消費力始終未重回昔日水平，加上營運成本上升，業界只能變陣，搞多些噱頭自救，開拓本地客源，並相信維港景色具有獨特魅力，遠超杜拜、上海，仍可吸引旅客，所以對未來前景依然樂觀。



本港有多間公司仍在經營維港遊業務。（王海圖攝）

維港遊是本港旅遊業其中一個項目，現時多家公司有東方之珠、鴨靈號、天星及洋紫荊維港遊等經營，提供不同特色的海上體驗。洋紫荊維港遊總經理李嘉豪接受《香港01》訪問時坦言，業界本身競爭激烈，而疫情期間營運極度困難，因全球旅遊限制導致客源銳減，政府防疫政策亦嚴重影響業界運作，「不時有措施不讓我們開門，當時只有香港人參加，人數比較少」。

生意大減，公司唯有積極變陣開拓本地市場，推出「蛇宴」、「榴槤宴」等特色餐飲吸引本地客，以捱過整個疫情。他直言，當時堅持繼續營運，並未裁員，與員工同步過冬，所以當2023年正式開關，市面開始復甦之際，公司能夠迅速取回市場份額，在開關後3至6個月就達致收支平衡，載客量回復至疫情前約七成水平。

李嘉豪坦言疫情後，業界要自救，唯有搞多些噱頭。（王海圖攝）

不過他坦言：「成本一直不斷上升，人手亦都短缺，營運壓力很大。」業界有公司在恢復航班時遇到困難，需要較長時間才恢復一定航次； 有些在疫情時停運後，就自然退出市場。

然而，2024年整體訪港旅客人數約為4450萬人次，仍未重回疫情前2018年6515萬人次的高峰，再加上內地經濟不振，2023年內地客平均消費約6500元，2024年跌至5000元，與2018年的7000元比，更加相距更大，對業界收入也構成壓力。

2024年整體訪港旅客的人數仍未重回疫情前的高峰，內地客消費更下降了。（資料圖片）

李嘉豪表示，雖然內地旅客的消費力有所下降，但他們仍然是維港遊的主要客源，佔公司約九成收入。為了應對市場變化及經營，他指公司調整了價錢，亦積極採取多樣化的策略，針對不同客群需求，改變策略，除了繼續宣傳，鞏固內地客數目，近年也積極拓展本地市場，希望香港市民可以參與本地遊。

李嘉豪指，內地客仍佔維港遊整體九成的收入。（王海圖攝）

他分析，內地客初來香港旅遊，比較注重「打卡」及一次性體驗，例如上山頂、參加維港遊、觀賞夜遊幻彩詠香江，以及光顧網紅店；但本地客則偏好懷舊、學習歷史及聚會元素等，所以公司會籌辦管弦樂團、「中年好聲音」之夜、企業年會或學校聚會等。

李續指，每逢大時大節維港放煙花或無人機表演，有一定客人會上船觀賞；早前山東號航空母艦訪港，公司亦推出特色活動出海近距離直擊航母，均吸引不少發燒友參加。他表示：「我們希望透過本地人活動，令更多人認識維港遊，讓他們告訴親朋好友來港體驗。」

早前山東號航空母艦訪港，李嘉豪指公司即推出特色活動出海近距離直擊航母。（洋紫荊維港遊IG圖片）

對於近年經常有人指香港景點吸引力不足，難與亞洲其他國家競爭，李嘉豪對此持不同意見。他認為，維港兩岸有五光十色燈飾、高樓大廈及熱鬧氛圍，遠超杜拜、上海等地，具獨特競爭力。他說：「可能我自己是香港人，香港維港真是最美的……（維港）比其他國家熱鬧，是香港最大的特色。」所以他對維港遊前景仍充滿信心，認為旅客將持續增長。

李嘉豪認為維港的景色具獨特競爭力，仍可吸引旅客。（林幸泉攝）

記者在北角碼頭採訪了多名旅客，並兩度上船了解情況，旅客大多數來自內地，但亦見到有不少本地客及日本旅客，他們均認為維港夜景具獨特魅力，本地客坦言希望支持本土經濟，感受維港獨有的情懷。

來自河北的張小姐是第二次參加維港遊，她這次特意介紹同樣來自河北的朋友尹小姐一同前來。張小姐認為香港迪士尼樂園及維港遊是經典項目，而且維港遊包自助餐、歌唱表演及觀賞海景，「性價比確實挺高的」。同行的尹小姐認為，維港的夜景與上海的歐式風情各有千秋，「我覺得應該各自有不同的風格」，都非常漂亮。二人皆表示會向其他朋友推薦維港遊，並將其視為來港的必遊項目之一。

部份經營維港遊的觀光船，包括餐飲及歌舞表演等。（林幸泉攝）

來自廣州的黃先生亦是第三次來港，他與朋友都是旅行社從業員，這次特意來港參加維港遊，「體驗一下，然後再推去給我們更多的客人知道」。他對維港景色充滿期待，希望能在船上享受「海上遊輪的感覺」。

本地客金先生自言小時候曾參加維港遊，但印象不深，今次專登與家人再次參加。他感嘆現時香港人周末多到內地消費，卻忽略了本地旅遊的樂趣，「但係其實香港本地都有好多嘢可以發掘嘅……我自己會覺得（維港遊）係一種回憶，同埋一種對香港未來發展一種憧憬囉，覺得都ok嘅」，但他認為如有更多客人，更熱鬧會比較有氣氛。

旅客在甲板欣賞維港夜景及「打卡」。（林幸泉攝）

另一位本地客周先生則與太太和女兒一同前來，慶祝結婚紀念日。他坦言未曾參加過維港遊，今次是透過網上平台發現這活動。他認為在海上欣賞維港景色是一種新體驗，「感覺都真係靚嘅」，但希望兩岸燈飾可以有更多變化。他續指，本地人較少參與本地遊，希望政府可以加強推廣。