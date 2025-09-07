塔巴風球｜渠務署派60隊緊急應變隊出動　巡查及清理240易水浸點

熱帶風暴塔巴今晚（7日）9時升級強烈熱帶風暴，天文台晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至明早11時。渠務署在Facebook專頁「下水水」發帖指，署方的緊急事故控制中心已於晚上7時20分啟動，並派出遣60隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點；而截至晚上10時，亦未有確認水浸個案。



緊急應變隊伍在屯門嘉和里低窪地點設置水泵。（渠務署fb下水水圖片）

渠務署於Facebook專頁「下水水」表示，天文台於晚上9時20分發出八號烈風或暴風信號。渠務署的緊急事故控制中心已於晚上7時20分啟動。為減低水浸風險，渠務署已於昨天起積極作出準備，並逐步實施各項預防措施。現時已派遣60隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

緊急應變隊伍於柴灣道迴旋處進行及時清渠。（渠務署fb下水水圖片）

截至晚上10時，署方尚未有確認水浸個案，料強烈熱帶風暴塔巴襲港期間，與其相關的強風區及外圍雨帶有可能帶來狂風大驟雨，而受天文大潮及風暴潮的共同影響，局部低窪地方可能有水浸風險。就較高風險的沿岸低窪或當風地區，渠務署及土木工程拓展署已制定管理措施，包括預警系統及緊急應變安排，並已在相關地點（包括大澳、東涌灣、深井新村、嘉和里、聯安新村、鯉魚門等）逐步開展預防措施，包括安裝可拆卸式擋水板、設置臨時水泵、放置沙包及加裝臨時行人步道等以減低水浸的影響。

此外，渠務署已聯絡民政事務處提醒深井新村、嘉和里及聯安新村村民裝置去年提供的可拆式擋水板 ，提防可能出現的水浸風險。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民，應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。