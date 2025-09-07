塔巴風球｜尖沙咀海傍追風男「測極都無咩風」　杭州旅客好奇打卡

【塔巴／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】熱帶風暴塔巴升級強烈熱帶風暴，天文台晚上9時20分改發8號風球，預告至少維持至明早11時。天文台提醒市民遠離岸邊，但尖沙咀海傍有不少旅客和市民聚集，有「追風族」更帶同測風儀，惟指「測極都無咩風」；有內地旅客因原居地位於內陸，故特意外出感受颱風。



熱帶風暴塔巴襲港，天文台改發8號風球，尖沙咀海傍有不少旅客和市民聚集。（羅日昇攝）

何先生表示，家中冷氣壞掉故出來追風，自帶測風儀即場實測風力。（羅日昇攝）

何先生表示，家中冷氣壞掉故出來追風，自帶測風儀即場實測風力。（羅日昇攝）

何先生表示，家中冷氣壞掉故出來追風，自帶測風儀即場實測風力。（羅日昇攝）

尖沙咀海傍追風男：測極都無咩風、渣過架小巴經過

晚上9時半左右，雖然天文台已改發8號風球，但尖沙咀海傍風勢雨勢不大，有不少旅客和市民打卡，其中住在油麻地的何先生表示，家中冷氣壞掉故出來追風，自帶測風儀即場實測風力，惟指「我測極都無咩風，好似好渣」，反而較早時三號風球時感覺風力更大，笑言現時風力「渣過架小巴經過」，會逗留多一會兒，視乎情況回家。

熱帶風暴塔巴襲港，天文台改發8號風球，尖沙咀海傍有不少旅客和市民聚集。（羅日昇攝）

熱帶風暴塔巴襲港，天文台改發8號風球，尖沙咀海傍有不少旅客和市民聚集。（羅日昇攝）

杭州旅客把握機會在維港美景前打卡。（羅日昇攝）

杭州旅客把握機會在維港美景前打卡。（羅日昇攝）

杭州旅客好奇打卡

海傍有兩名杭州旅客把握機會在維港美景前打卡，她們表示知道天文台已懸掛八號風球，特意外出看看風勢，畢竟杭州不是沿海城市，「很好奇是怎麼樣的，未見過颱風」，到場半小時感覺風力還好。