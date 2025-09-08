塔巴風球｜今日有狂風大驟雨及雷暴　明日初時雨勢有時頗大

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／颱風】八號風球仍然生效，天文台指至少維持至今日(9月8日）上午11時。天文台預測，本港今日吹強風至烈風程度東南風，高地達暴風程度。密雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪；氣溫介乎25至29度。稍後轉吹偏南風，風勢逐漸減弱。天文台展望，明日（9日）仍有驟雨，初時雨勢有時頗大。本週中後期天色好轉，驟雨減少，漸轉酷熱。



天文台於今晨5時45分指出，塔巴正於香港西南面約170公里左右掠過。現時本港多處吹烈風，離岸及高地達暴風程度 。按照現時預測，塔巴會在未來數小時於廣東西部登陸，而其雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。在此前一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時100、91及82公里，最高陣風分別超過每小時151、108及95公里。



圖為截至9月8日清晨5時45分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至9月8日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



+ 6

塔巴料移入廣東內陸漸減弱 週中仍有驟雨及雷暴

天文台指出，熱帶氣旋塔巴會在今日移向廣東西部沿岸，廣東沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。隨後塔巴移入廣東內陸並逐漸減弱，但受活躍偏南氣流影響，本週中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在本週後期覆蓋中國東南部，華南沿岸普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。

在上午6時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港之西南約170公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部沿岸。

圖為截至9月8日清晨5時00分，天文台對塔巴的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月8日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五至下周一大致天晴 日間酷熱達34度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，料介乎26至30度。周三（10日）有幾陣驟雨，初時局部地區驟雨較多及有雷暴，最高氣溫32度。

周四（11日）至下周一（15日）均日間酷熱，除周四最高最高33度，其餘數日均達34度。其中周四部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。周五（12日）至下周一均大致天晴，但下周日（14日）及下周一局部地區有驟雨。下周二（16日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨及雷暴，最高33度。