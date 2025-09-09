83歲翁攜1781支私煙抵港被海關拘捕　判監4星期及罰款$1200

海關於8月29日在落馬洲支線管制站，截查一名83歲抵港男旅客，在其攜帶的斜孭袋及購物袋內，檢獲1,781支未完稅香煙，估計市值約7,000元，應課稅值約5,000元。



該名老翁被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（9月9日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁4星期及罰款1,200元。



海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，煙草屬應課稅品。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。