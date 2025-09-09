83歲翁攜1781支私煙抵港被海關拘捕 判監4星期及罰款$1200
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關於8月29日在落馬洲支線管制站，截查一名83歲抵港男旅客，在其攜帶的斜孭袋及購物袋內，檢獲1,781支未完稅香煙，估計市值約7,000元，應課稅值約5,000元。
該名老翁被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（9月9日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁4星期及罰款1,200元。
海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，煙草屬應課稅品。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。
59歲婦攜$6.4萬私煙抵港遭海關拘捕 判囚6星期兼罰款$1500海關黃大仙破私煙案拘控55歲廚師 檢5.2萬支貨值$23萬扣查私家車馬頭圍邨車禍｜中電：深切哀痛 派員慰問家屬 全面配合警方調查深水埗六旬漢遭入屋搶劫枱燈打頭鎅刀指嚇 重案組閃電拘48歲男淺水灣道停電｜港燈：11千伏高壓電纜意外損壞 約230戶受影響