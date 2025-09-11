9月至今30宗網戀騙案涉1200萬　37歲女情陷失60萬積蓄再欠120萬債

9月至今，警方共接獲超過30宗網上情緣騙案，損失逾1,200萬港元。其中一名37歲本地女子，在通訊軟件「Linkedin」認識一名自稱在香港工作的新加坡男子，雙方轉用WhatsApp聊天，言談甚歡發展成「網戀」。對方隨即打蛇隨棍上，聲稱投資泰達幣（USDT）能有豐厚利潤，願意教事主一同投資。



事主被「戀愛腦」蒙蔽，深信不疑，按對方指示下載一個假的投資應用程式，兩個月內將合共逾180萬元，分別轉賬至指定私人銀行帳戶及轉數快戶口，直至無法提現、「情人」失聯，始驚悉被騙，不但痛失逾60萬元積蓄，更欠下銀行逾120多萬元債務。



9月至今已有超過30宗網上情緣騙案，損失逾1,200萬元；一名37歲女子被氹投資，痛失逾60萬元積蓄，更欠下銀行逾120多萬元債務。（「CyberDefender 守網者」facebook）

警方在「守網者」facebook專頁提醒，如「網上情人」有以下特徵，必須提高警覺，包括假扮專業人士或外籍人士；100%無見面（無論親身或視像通話）；素未謀面，但隔着螢幕說甜言蜜語、噓寒問暖；確認情侶關係後即游說一起投資賺錢。

市民如有懷疑，可在守網者網站https://cyberdefender.hk的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。了解更多網上情緣詳情，即上https://cyberdefender.hk/romance_scam/；立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。