灣仔電訊公司近200部iPhone 16不翼而飛　疑店舖經理監守自盜

新iPhone 17開售在即，有電訊公司揭發一批iPhone 16失竊。今日（11日）中午12時20分，灣仔莊士敦道162號地下一間電訊公司，職員在貨倉檢查及點算貨物時，發現一批近200部、共值約200萬元的手機不翼而飛，懷疑被人偷走，於是報警。警方將案件列作「盜竊」處理，交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。



消息稱，前日（9日）涉事電訊公司一名女高層查核電腦系統時，發現約200部iPhone 16長期存放於上址店舖，遂向該店一名店舖男經理了解，據悉有人聲稱該批手機預留給客戶。直至昨日（10日）傍晚，有人再稱已將電話出售，惟今早（11日）該名女高層發現系統沒有相關的銷售記錄，該店舖男經理失聯，其後再接獲對方訊息承認自己偷去該批手機，女高層於是報警。



灣仔莊士敦道一間電訊公司，懷疑有一批約200部手提電話被盜去。（黃偉民攝）

警員在店內調查。（黃偉民攝）

灣仔莊士敦道一間電訊公司，職員點貨時發現約200部電話不翼而飛。（黃偉民攝）

有職員登上警車協助調查。（黃偉民攝）