兩抵港男行李藏逾11萬支私煙值逾$46萬 被判囚5及9個月兼罰款
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關於7月15日在機場截查一名48歲抵港男旅客，在其攜帶個人行李內，檢獲約20,600支未完稅香煙，估計市值約92,700元，應課稅值約68,100元。該名旅客隨即被捕。另外，海關昨日（10日）亦機場截查一名31歲抵港男旅客，在其個人行李內，檢獲約90,400支未完稅香煙，估計市值約370,600元，應課稅值約298,800元。
案中兩名入境旅客均被捕，因處理及進口未完稅香煙、以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（11日）在西九龍裁判法院判決，該名48歲男子被判處監禁5個月及罰款2,000元；該名31歲男子則被判處監禁9個月及罰款1,500元。
海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。
