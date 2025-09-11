海關落馬洲管制站拘59歲抵港男　揭腰纏3隻瀕危活蜥蜴值$1.4萬

海關昨日（10日）在落馬洲支線管制站入境大堂，截查一名59歲抵港男旅客，經檢查後揭發他將3隻活蜥蜴纏於腰部，並以衣物作遮掩。



漁農自然護理署人員到場查驗後，確認該3隻蜥蜴屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》（《條例》）所管制。3隻蜥蜴估計市值約1.4萬元；案件已轉交漁護署跟進。



涉案59歲抵港男旅客，將3隻活蜥蜴纏於腰部，並以衣物作遮掩。（海關提供）

海關提醒市民，切勿在未領有所須許可證的情況下攜帶瀕危物種進出香港。根據《條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。