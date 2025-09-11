海關搗屯門工廈劏房及酒店房私煙倉　拘內地男檢值逾$317萬日本貨

海關今日（11日）在屯門區進行反私煙行動，在3個工廈劏房單位及一酒店房，搗破私煙儲存倉，檢獲市值逾317萬元的私煙及另類吸煙產品，並拘捕一名持雙程證來港的42歲內地男子。



檢獲的私煙大部分屬日本品牌，包裝印有日文健康忠告。海關相信私煙集團利用航空旅客，以「螞蟻搬家」形式偷運香煙入境，再於本地分銷。



被捕男子42歲，據悉持雙程證來港約3天。（林振華攝）

今日（11日）中午，海關在屯門區進行反私煙行動，發現一名中國籍男子，手拖兩個行李箱，步入屯門一幢工業大廈。人員隨即跟蹤並監視，其後於該工廈14樓一單位門外將其拘捕，在其身上搜出一串鎖匙及一張屯門區的酒店房卡。

人員隨後成功開啟進入工廈14樓兩個劏房單位及5樓一個劏房單位，在3個倉庫中，檢獲約55萬支私煙和約15萬支另類吸煙產品。人員再押解疑犯到酒店房間調查，在房內再搜獲約3.6萬支私煙及2.7萬支另類吸煙產品 ，包括加熱煙。

被捕男子42歲，據悉持雙程證來港約3天，涉事工廈單位則租用約一個月，每個倉庫均面積約100呎。海關正調查他是否獲聘管理倉庫。

案件中，海關一共檢獲約59萬支私煙及約18萬支另類吸煙產品，估計市值超過317萬港元，應貨稅值約194萬港元。而檢獲的私煙大部份為日本品牌，包裝印有日文健康忠告；酒店房及劏房單位內，均發現行李箱。

海關相信，私煙集團利用航空旅客的渠道，以「螞蟻搬家」的形式偷運未完稅香煙入境，再於香港市內租用工廈單位作儲存倉庫，其後再作分銷。

海關在屯門反私煙，搗破3個工廈劏房、一間酒店房倉庫，檢獲約值317萬元私煙。 （林振華攝）

香港海關稅收罪案調查科調查主任郭威指，行動已成功搗破了一個利用航空旅客，偷運私煙和另類吸煙產品的私煙集團。案件仍在調查中，海關將繼續追查該批私煙及另類吸煙產品的來源和去向，不排除更多人被捕 。

海關提醒，各位旅客切勿以身試法，切勿攜帶未完稅香煙入境。海關將不遺餘力，繼續全方位地打擊私煙活動。