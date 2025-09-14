天平邨天明樓停電｜走廊變充電站　居民酷熱難耐：今晚唔知點過

上水天平邨天明樓7樓電錶房昨午（13日）冒濃煙，至今仍有部份單位未恢復供電，大廈貼出通告，預計需時3日才能復電。《香港01》記者今晚再到場視察，可見7及8樓有居民搬出枱、凳在走廊乘涼，地上滿佈拖板，供居民為手機及風扇充電；據了解，電線從電錶房拉出接駁拖板。大廈管業處繼續派發飯盒、水及蛋糕等物資給居民，亦開放雪櫃供市民擺放物品；有居民則到商場涼冷氣。



有居於7樓的居民稱，昨日事發時電錶房冒出濃煙，「閃咗一下」整個樓層便停電；8樓的許先生更稱，昨晚要「行街行天光！」一對子女因沒有冷氣亦難以入眠，「喺屋企瞓唔著都冇計㗎！」



可見7及8樓層有居民搬出枱、凳在走廊乘涼，地上亦有拖板供居民使用，如為手機及風扇充電。（王譯揚攝）

8樓住戶許先生稱，自昨日起大廈已經開始停電，被問及昨晚如何渡過，他就形容要「行街行天光囉！」，而一對兒女因沒有冷氣，焗熱難耐亦難以入眠「都冇乜點瞓！」最終亦有回家，但就表示「喺屋企瞓唔著都冇計㗎！」許生坦言酷熱天氣下，今晚尚未知如何渡過，可能需用一些風扇仔「吹下」。

許先生稱，受停電影響昨晚要「行街行天光」，一對兒子亦因沒有冷氣難以入眠；他亦坦言今晚尚未知如何渡過。（王譯揚攝）

大廈今早已經張貼通告指，6至8樓、11樓、13至15樓、18至20樓的私人單位尚未恢復供電，預計3日內才會有電。其中8樓電錶房拖電出走廊供住戶臨時使用。

大廈管業處人員繼續派發物資給居民 ，如飯盒及水等。（王譯揚攝）

天明樓電錶房昨日冒濃煙，有管業處人員將電線從電錶房拉出接駁拖板。（王譯揚攝）

涉事樓層管業處人員將電線拉出接駁拖板供居民充電使用。（王譯揚攝）

可見7及8樓層有居民搬出枱、凳在走廊乘涼，地上亦有拖板供居民使用，如為手機及風扇充電。（王譯揚攝）