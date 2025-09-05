O記冚7個黃賭毒場所拘74人　揭印度籍黑幫頭目操控家人洗千萬黑錢

有組織罪案及三合會調查科（O記）展開反三合會行動，一連3日（3日至5日）搗破7個由同一黑幫經營的毒窟、非法賭檔及賣淫場所，拘捕74人，當中28人為多個國家的外籍人士。行動中，一名印度籍、持行街紙的黑社會頭目落網。他涉嫌操控家人，在3年半期間清洗高達1,700萬元的犯罪得益。



行動中，警方檢獲大量現金、銀行檔案、賭檔賭具、毒品及與性工作有關的物品。（陳浩然攝）

警搗7個黃賭毒場所拘74人 活躍九龍及港島

警方過去3日（3至5日）展開代號為「逸影」的執法行動，在各區分別破獲7個分別由三合會所操控的毒窟、非法賭檔及賣淫場所。據悉，有關場所主要活躍於東九龍、西九龍及香港島，由同一幫派操控。行動中，警方以「串謀洗黑錢」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「經營非法賭博場所」、「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」拘捕74人。警方亦聯同入境處，以「協助違反逗留條件」罪行作出拘捕。

74名被捕人士中，當中有41男33女，年齡介乎19至65歲，當中46人為中國籍，其餘28人為外籍，分別持有香港身份證、行街紙及外國護照等。據悉，外籍人士分別來印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、越南、日本及菲律賓等地。

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤交代案件。（陳浩然攝）

印度籍持行街紙黑社會頭目落網 操控家人3年半洗1700萬黑錢

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤指，警方亦拘捕一名印度籍，持行街紙的黑社會頭目。他涉嫌及利用持香港身份證的家人，用他們名下的銀行戶口清洗黑錢。調查顯示，戶口之間有大量現金交易，相信是由各種非法活動，包括販運毒品、經營非法賭檔、有組織賣淫等的活動得來的犯罪得益。

黑社會頭目及其黨羽，則使用現金方式作出存款和提款。而戶口及戶口之間，亦都有大量的現金交易，試圖增加警方追查難度，惟交易數額與他們報稱的背景及收入並不相符。警方相信在過去3年半之間，清洗高達1,700萬的犯罪得益。行動中，警方檢獲大量現金、銀行檔案、賭檔賭具、毒品及與性工作有關的物品。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動目標之一。警方會繼續重點打擊三合會目標人物及其犯罪行為，遏止有關違法活動。