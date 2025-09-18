海關機場拘2外籍漢檢$1600萬K仔大麻花　揭建築工收5萬交通費販毒

香港海關昨日（17日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販毒案，於德國法蘭克福及馬來西亞吉隆坡抵港的寄艙行李中，共檢獲約40公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及約15公斤懷疑大麻花，市值共約1,600萬元，並拘捕兩名外籍男子，其中販運K仔的47歲男建築工人，報稱收取5000英鎊（折合約5.3萬港元）「交通費」鋌而走險。



海關拘捕一名從德國法蘭克福抵港男旅客，在他的兩件寄艙行李內發現該批重約40公斤、估計市值約1,300萬元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。（林振華攝）

海關毒品調查科調查主任梁學彬稱，首宗案件涉及一名昨日從德國法蘭克福飛抵本港的47歲男旅客。海關人員清關時，在他的兩件寄艙行李內發現重約40公斤、估計市值約1,300萬元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），並隨即將他拘捕。

第二宗案件同樣發生於昨日，一名30歲的男旅客昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱內的真空包裝袋中發現該批重約15公斤、估計市值約300萬元的懷疑大麻花，並隨即將他拘捕。

海關拘捕一名從馬來西亞吉隆坡抵港男旅客，在其寄艙行李箱內的真空包裝袋中發現該批重約15公斤、估計市值約300萬元的懷疑大麻花。（林振華攝）

據了解，兩名被捕男子均聲稱沒有收取報酬；但首案的47歲、報稱為建築工人的男旅客，則報稱收取5000英鎊（折合約5.3萬港元）「交通費」；另一名被捕30歲男子則為文員。兩人各已被控一項販運危險藥物罪名，案件明日（19日）在西九龍裁判法院提堂。

行動中，海關共檢獲約40公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及約15公斤懷疑大麻花，市值共約1,600萬元，並拘捕兩名男子。（林振華攝）

梁學彬表示，在這兩宗案件中，販毒集團未有採取任何掩飾手段，直接將懷疑氯胺酮及懷疑大麻花放入行李箱內。然而，海關人員一如既往透過風險管理及使用先進設備，成功阻止毒品流入香港，最終令犯人難逃法網。

行動中，海關共檢獲約40公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及約15公斤懷疑大麻花，市值共約1,600萬元，並拘捕兩名男子。（林振華攝）

海關重申，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。