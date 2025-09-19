大坑西邨居民企跳割脈圖輕生　控業主逼簽退租協議　街坊及時制止

重建在即的石硤尾大坑西邨，現時約十多戶仍未遷出。部份拒絕遷出的住戶，早前向高等法院提出司法覆核，要求推翻業主「香港平民屋宇有限公司」的逼遷決定。然而大坑西邨居民被判敗訴。



據了解，其中一名姓馮男住戶，於周五（19日）凌晨零時左右，將遺書內容發送給家人及街坊後企圖自尋短見。其家人及街坊一同尋人，並報案求助。事主同時發送一張危站相片，有街坊依據照片，未幾在民順樓天台尋獲事主。事主被發現危站在欄杆旁企圖跳樓，並已用利器割脈，手腕受傷流血。消防接報趕至現場，與該名街坊一同勸說，所幸事主最終態度軟化，接受救援人員救助，將他帶回地面交由救護車送院治理傷勢。

救護員為男事主檢查傷勢。(李家傑攝)

一名周姓男街坊向《香港01》表示，聽聞馮姓事主昨日（18日）被香港平民屋宇有限公司要求簽署退租協議，雖然他拒簽，但懷疑內心「鬱咗喺度」，一時鑽牛角尖。事主在WhatsApp向街坊表達輕生念頭，以及拍攝危站位置，街坊報警求助。周男聞訊尋人，見到馮男在民順樓頂樓位置爬出欄杆，而且割脈受傷，周男一邊勸喻「唔值得」，一邊抓緊馮男衣領，防止對方墮樓，但馮男見到消防車入村時表現激動，大叫「消防員唔好入嚟」，最終在眾人勸喻下，馮男返回安全位置。

街坊周先生講述尋人及救人過程。(李家傑攝)

據悉，事主於走上天台前，已向家人及街坊發送遺書，內容大意交待了「 我好唔想咁樣結束自己嘅生命！但被平民屋宇、及其律師團隊接近28個月的折磨後，我只好用我卑微嘅生命作出控訴！」

文中亦提及「平民屋宇」強逼邨民簽署對邨民不利的法律文件，聲稱此文件為協議。事主強調不想事件被抹黑：「雖然我患有抑鬱症，但我想強調，今次我用生命作出嘅控訴，與病情無關，唔希望死後仍然被抹黑。」

警方將案件列作「企圖自殺」跟進。

警員進入大坑西邨調查，消防到場救人。(李家傑攝)

警員進入大坑西邨調查。(李家傑攝)

警員進入大坑西邨調查。(李家傑攝)

警員進入大坑西邨調查。(李家傑攝)

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！