大坑西邨重建｜八旬婦不滿回遷安排求覆核　官稱不屬覆核範圍駁回

石硤尾大坑西邨正進行重建計劃，其中一名八旬女住戶不滿安置及回遷安排，提出司法覆核，法官高浩文早前裁定女住户敗訴，今（22日）頒布判辭，指政府從沒參與大坑西村的營運，亦沒有平屋的控制權，市建局的參與亦只屬商業上的合作協議，故此平屋的決定並不受司法覆梳限制，決定駁回原告方的司法覆核申請。



原告人為梁亞端，答辯人為香港平屋有限公司。

石硤尾大坑西邨的重建計劃，因有居民持續抗爭，一直未有清拆。

2023年獲通知重建後可回遷

原告方指，她們一家五口同住於大坑西邨，在2023年6月，她們獲平屋通知他們一家可在重建項目完成後回遷，並可選擇取得96萬元的五口租金津貼及6.2萬元搬遷津貼，重建期間須自覓居所；或選擇取得120萬元一次性賠償，及3.1萬搬遷津貼，但此後不能獲得安置及回遷安排。

法官以私校舉例反駁原告論點

高官在判辭指，原告曾提及平屋為低收入家庭提供可負擔的住所，或許涉及公共職能（public function），某程度上已經算是公共職能，惟高官以香港的私立學校為例，儘管私立學校有提供公共職能，但仍然不受司法覆核的約束。

原告認為平屋不止是業主

原告另指出，平屋獲得政府的優惠待遇，因為其最初的資金來源於政府的低息貸款，該地段亦以優惠的利率批出，且從2021年的施政報告亦看到，政府在很大程度上參與了大坑西村的重建計劃，市建局亦有為此提供資金，反映平屋不止是業主，實際上是政府職能的延伸（part of Government’s own initiatives），可證明平屋的職能可以透過由司法覆核處理。

官指政府從沒參與營運大坑西邨

高官認為，雖然大坑西邨的地皮由香港政府以優惠的價格批出，但大坑西邨並不是由政府所興建，政府亦從來沒有參與大坑西邨的營運，亦沒有平屋的控制權，平屋在申請重建時，亦要像其他私營機構一樣，入紙向政府申請。最重要的是，平屋居民在等候重建期間，並不能獲任何公屋安置，正反映政府望與大坑西邨的重建「劃清界線」，市建局的參與亦只是屬於商業上的合作協議。

獲政府資助不代表屬公共職能

高官續指出，從歷史的角度來看，政府的聲明顯示，他們並無意管理大坑西邨，平屋方擁有大坑西村完全的管理權，故此雖然平屋獲得一定的政府資助，但也不能代表該機構屬於公共職能，故此平屋的決定並不受司法覆梳限制，決定駁回原告方的司法覆核申請。

市建局參與只屬商業合作

案件編號：HCAL1600/2024