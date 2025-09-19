涉走私瀕危物種案37歲男　揭$670萬黑錢交易　海關申加刑判40個月

香港海關根據一宗於2022年偵破的走私瀕危物種的案件，作財富調查跟進，發現一名涉案的本地男子，2021年4月至2023年9月期間，利用個人銀行戶口與超過700個交易對手進行大量可疑交易，清洗約670萬元犯罪得益，違反《有組織及嚴重罪行條例》（《條例》）。



海關早前成功向法庭申請加重刑罰，該名37歲男子昨日（9月18日）在區域法院被裁定洗黑錢罪名成立，被判處監禁40個月。



香港海關。（資料圖片）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。根據《條例》，任何人士知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。