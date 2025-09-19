鰂魚涌戰時炸彈｜大撤離長者不適送院　居民攜寵：淨係執嘢畀隻狗

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，今午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，威力巨大、風險極高，當局大規模疏散現場附近18幢商業及住宅大廈，涉及1900戶、約6000人。民政總署今晚開放15個臨時庇護中心予有需要的市民使用。



屋苑「新威園」A、B、C、E座是部分需要撤離的大廈。晚上所見，大批居民執拾細軟，乘搭旅遊巴離開家園，亦有人自行召車。有居民帶同愛犬撤離，「執啲嘢淨係畀隻狗咋！」居民之中不乏長者，需由他人推輪椅離開，亦有行動不便人士由民安隊協助坐輪椅落樓，兩名老翁疑不適由救護車送往東區醫院。



居民楊太洗完澡及吃完麵包，帶備藥物、孭着一個背囊，在場等候安排離開，「唔上車都唔知去邊，屋企又咁遠，親戚又武雷公咁遠，一個喺泰國，一個喺九龍灣」。她指，沒有帶備太多自己的東西，主要帶給兩隻愛犬，「冇執過（自己嘢），淨係畀隻狗！」

居民黃女士則指，傍晚5時許買餸回家時，獲關愛隊通知要撤離，「即刻搵咗個地方咪即刻咁走囉！」她打算與家人一行3人、帶同一貓一狗，召車前往香港仔，暫時未知何時可以回家。

早前當局在記者會表示，經評估後要疏散現場附近18幢商業及住宅大廈，涉及1,900戶、約6,000人，希望在最安全及有秩序的情況下安排居民離開。凌晨2時會進行處理炸彈，要保持封閉，需要封路。爆炸品處理課希望用最快及最安全方法處理炸彈，以市民安全為首要考慮，希望在明日日間可完成。

需要疏散的住宅包括：新威園A、B、C、E座、中興大廈、金海大廈、興安閣、玉蘭閣、枝蘭閣、翠蘭閣；商廈包括：康僑大廈、德宏大廈，太古坊二期、多盛大廈、電訊盈科中心、華蘭中心、港島東中心、香港青少年發展聯會德育發展中心。

爆炸品處理課人員量度炸彈的大小。（讀者提供）

民政及青年事務局於facebook專頁表示，民政事務總署、東區民政處、區議員、關愛隊，現正全力支援警方的疏散工作。民政及青年事務局局長麥美娟、民政總署署長杜潔麗到現場，與區議員、關愛隊一同協助受影響居民。東區民政處已派出全區35隊關愛隊全力支援，包括在有關大廈協助有需要的居民，以及在庇護中心提供協助。

同時，民青團隊亦已透過地區網絡，通知受影響的大廈法團和管理公司，讓他們可以及時通知住戶。灣仔關愛隊亦隨時候命，加強支援。民政總署今晚已開放15個臨時庇護中心予有需要的市民使用。為方便居民，民政處亦已安排旅遊巴接送有需要的居民到社區會堂。同時，民政事務總署緊急事故協調中心亦已運作，有需要市民可致電2572-8427查詢。

翻查資料，過往沙中線及跑馬地亦曾發現大小相若的戰時炸彈，要完全安全地處理炸彈，分別耗時20及12小時。

鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈。（讀者提供）