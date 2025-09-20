鰂魚涌戰時炸彈｜9小時完成拆彈　惡劣天氣致處理時間較預期長

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、重1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近18座大廈，涉及1900戶、約6000人。



警方及消防今午（20日）交代拆彈工作，指在完成疏散後，凌晨2時開始先後進行切割炸彈外殼及以火燒毁炸藥兩個步驟，耗時9小時完成，即上午11時48分成功拆彈，現場已安全，會安排居民有序回家及重開封閉道路。



爆炸品處理課專家指，受惡劣天氣影響，下雨影響視野及環境濕滑等，切割及燒毁的時間較預期長一點，但有乃各方協助下順利完成。專家強調，處理炸彈過程中可見其仍有效，有大殺傷力，今次行動更反映炸彈應原地處理，若運輸至其他地方作處理會構成道理使用者或其他市民的危險，並感謝市民諒解。



爆炸品處理課人員通宵處理炸彈，拆彈工作中午時分已近完成，人員繼續留守在地盤門口。（林澤鋒攝）

東區警區指揮官總警司陳天柱表示，昨日在鰂魚涌一個地盤發現二戰時期的一枚空投炸彈，重約1,000磅，地盤附近18幢大廈、約6000名居民需要緊急疏散，警方聯同消防處、民政署、民安隊及關愛隊於今日凌晨時分，有秩序將所有受影響居民疏散，當中463名居民入住港島區11個社區會堂。

疏散完畢後，爆炸品處理課人員隨即展開拆彈工作，並成功於今早11時48分拆彈，現場已經安全。警方正安排居民有秩序返回住所，所以封閉的道路已經重開。警方感謝市民配合行動，得以安全及順利地完成。

警方及消防會見傳媒交代最新情況。（黃偉民攝）

爆炸品處理課高級炸彈處理主任高級警司李展超指，昨晚凌晨2時多，人員疏散18幢大廈及居民後，爆炸品處理課正式進入二次大戰未爆空投炸彈處理程序。炸彈處理程序分為兩個步驟。人員首先切割工具切開炸彈從而接觸炸藥。李指，炸彈為重1,000磅美軍空投戰時炸彈，內有500磅TNT炸藥。人員花費4小時，切開炸彈一個1尺長的洞口，並接觸炸藥。由於昨晚惡劣天氣，下雨會影響視野，水位上升，環境濕滑，設置裝備時間有延誤，人員費時比原先估計較長。

打開炸彈洞口後，在安全情況及保護措施下，人員以點火方法將炸藥燒毀。今日早上11時許，人員成功將500磅TNT炸藥完全燒毀，全長耗時約9小時。李指，在燃燒過程中，可見其烈性炸藥威力猛烈。炸藥未有造成爆炸，僅為燃燒。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任高級警司李展超多次強調，炸彈具爆炸風險，不能移至其他地方作處理，並感謝市民諒解。（黃偉民攝）

由於炸藥威力具破壞力，印證炸彈不能移到其地方再作處理，需要現場燒毀並撤離大批居民，若進行運輸有機會構成道路使用者或其他市民的危險，而爆炸品處理課的訓練及裝備是以原地處理最安全為目的。李提到，炸藥威力仍然有效，跟二戰投下時的威力近乎完成相同，若因意外或處理不當而誤爆，後果不堪設想。

警方視市民人身及財物安全為首要考量，並感謝各部門上下一心在短時間內處理，形成拆彈過程成功，希望受影響而遷移居民盡快回復正常生活。

爆炸品處理課專家成功完成拆彈工作。（林澤鋒攝）

至於會否再於此地盤發現更多炸彈，陳天柱指過往都曾有地盤發現多於一粒炸彈，有地盤可進行勘測再檢查，或翻查歷史紀錄該地盤是否戰火集中之處。警方會提醒工人發現可疑物品時盡快報警及交由專業人士處理。

被問到二戰時期的炸彈為何現在還如此有效，他指，炸彈在兵工廠的做工製作嚴謹，因目的是予軍火人員使用作軍火，故製作時會令其保持有效，例如今次的空投炸彈，被埋在地下80年但仍有效。

爆炸品處理課炸彈處理主任警司張立得指拆彈工作受惡劣天氣影響。（黃偉民攝）

爆炸品處理課炸彈處理主任警司張立得形容，今次拆彈的時間不算「特別耐」，因在國際層面而言，類似動行需以日計算，而非以小時計算，但幸得當區警務人員及其他政府部門齊心協力，才得以短時間內疏散居民。

他指出，昨晚人員拆彈時遇到少許困難，主要是天氣惡劣，使得地盤現場環境變得複雜，增加了處理炸彈的不可預期性。其次，由於炸彈被大量民居包圍，而人員處理炸彈的過期中，有機會令炸彈意外爆炸，由於內有500磅高爆炸藥，若處理不當將對周邊建築物造成嚴重破壞，甚至威脅居民人身安全。因此人員需要花費較長時間做前期保護工作，包括堆疊沙包及製作水沙包。

張立得續指，今次切割炸彈的時間比預期中長，因切割密度及方法更為精準，以減低在燃燒過程中炸彈意外爆炸的機率。他續感謝當區同事取得所需的工具，並配合水力磨沙切割機器，讓整個拆彈行動得以順利完成。

消防處署理分區指揮官（港島東）盧瑞生表示，消防處在這次行動中與警務處、民政事務處等部門協調，共出動了58架消防和救護車輛，以及224名消防和救護人員。在現場風險評估後，消防在華蘭路和濱海街交界部署了一條消防隊，並調派了滅火機械人在策略性位置戒備。為配合爆炸品處理科的切割行動，消防額外調派了災難應變救援隊到場，以應對任何潛在風險。消防處也協助附近18棟大廈的大規模疏散行動，共疏散了2870名居民。消防還調派了勤支援隊在新威園和華蘭花園，確保所有居民安全撤離。

消防處救護總區港島及行動支援區域港島東分區救護監督（港島東）鄭德誠指，今次行動中，消防處負責統籌及協調現場所有救護資源，包括消防救護車、醫療輔助隊及香港聖約翰救護車，今次合共出動15輛救護車，分別運送5名不適市民到東區醫院及6名有需要的市民到院舍安頓，他們情況穩定。另外，今次行動完成後，消防處會統籌及協調其他政府部門，將有需要的市民送回家中。5名不適市民要是年長及長期痛患者，感不適、頭暈而安排送院。

海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業。（林澤鋒攝）

警方在凌晨的記者會表示，封路範圍擴大，介乎芬尼街至華蘭路之間的英皇道東西行全線封閉，介乎芬尼街至華蘭路之間的海堤街和整條華蘭路行全線封閉，內街糖廠街、海光街、海灣街和部份太古城道因應封閉。

若有車輛沿英皇道東行，只能在芬尼街掉頭，車輛沿英皇道西行，需要經基利路和祐民街掉頭東行，海澤街往海堤街方向行駛的車輛只能經芬尼街出去英皇道，繼而右轉西行，沿太古城道西行的車輛，過了「東隅」後只能右轉入太裕路。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

