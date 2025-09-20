鰂魚涌戰時炸彈｜歷史學者尋炸彈來歷　1945年4月2日美轟炸機投彈

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、重1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近18座大廈，涉及1900戶、約6000人進行拆彈工作，於今早（20日）午11時48分成功拆除。



「香港浸會大學歷史系香港空間史研究計劃」追查炸彈來歷，並於社交平台專頁發文分享，指1945年4月2日美國陸軍航空隊第380重轟炸機大隊的轟炸機空襲香港船隻與太古船塢，屬下的第531重轟炸機中隊炸彈正正投到當時屬於糖廠部份的濱海街一帶，認為昨日發現的炸彈很可能就是第531中隊投下的1,000磅M-65炸彈。



香港浸會大學歷史系香港空間史研究計劃追查炸彈來歷，找出1945年4月2日美軍轟炸機投彈位置，與今次發現炸彈位置脗合。圖中紫色線為濱海街、紅色箭嘴為發現炸彈位置、綠色箭嘴為前鰂魚涌英童學校，今日的香港青少年發展聯會德育發展中心（三級歷史建築）。（香港空間史研究計劃授權使用）

香港空間史研究計劃發文指出，翻查紀錄，可見1945年4月2日美國陸軍航空隊第380重轟炸機大隊派出24架B-24轟炸機空襲香港船隻與太古船塢，每機均搭載六枚1,000磅炸彈，應為美軍當時常用的M-65。

學者利用當時第380大隊屬下的第531重轟炸機中隊在任務進行時（拍攝時間為1420時）拍攝的照片以ArcGIS進行空間對位，顯示該中隊的炸彈正正投到當時屬於糖廠部份的濱海街一帶。因此，學者認為今日發現的炸彈很可能就是第531中隊投下的1,000磅M-65炸彈。

上述圖中紫色線為濱海街、紅色箭嘴為發現炸彈位置、綠色箭嘴為前鰂魚涌英童學校，今日的香港青少年發展聯會德育發展中心（三級歷史建築）。有網民留意到，圖中維港海面有不少水花，香港空間史研究計劃解釋，當日380大隊投下144枚炸彈，不少落海，故現在有時維港填海會有發現炸彈。

文中又指，利用地理資訊系統加上地圖和航空照片等歷史空間數據，可以透過空間對位等方式尋找戰時炸彈的可能位置。

第380大隊的作戰報告。（香港空間史研究計劃授權使用）

鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）