颱風樺加沙●動物救援│愛協及NPV　風暴期間維持緊急獸醫服務

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台已發佈周三（24日）下午2時20分，將會懸掛八號風球。不少飼主擔心，其寵物於風暴期間難以獲得所需治療。香港愛護動物協會（簡稱愛協、SPCA）及非牟利獸醫服務協會（簡稱NPV）兩個動物保護組織，均表示在颱風及暴雨警告期間，繼續提供緊急獸醫服務。



其中愛護動物協會指出，八號或以上熱帶氣旋/ 黑色暴雨警告信號懸掛期間，愛協灣仔中心24小時緊急獸醫服務將維持不變。如果動物急需幫助，請致電2711 1000聯絡愛協。至於其他愛協中心將會關閉；

愛護動物協會灣仔總部。(資料圖片)

至於非牟利獸醫服務協會則表示，八號或以上風球懸掛期間，NPV動物醫院會繼續為動物提供醫療服務，但由於人手十分緊絀，院方會以緊急診症為優先。所有早前預約的診症可能會受影響，客戶服務部將陸續致電動物主人重新安排時間。此外，NPV動物醫院如常有醫生應診，如動物情況緊急，可先致電NPV客戶服務熱線2393-2070 (接通後按1字) 或 5931-9764 查詢，以避免混亂及長時間等候。至於探病、配藥等服務則會暫停。

NPV動物醫院。(NPV圖片)

愛護動物協會同時提醒飼主，颱風期間記得要將寵物放回室內，為牠們準備安全地方。同時要遠離窗戶及大風位置；檢查清楚有無足夠食物和水。在風暴期間，盡量多抽時間陪伴牠們。