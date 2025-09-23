颱風樺加沙｜民青局視察水浸黑點　環保署準備風後清理塌樹廢物

超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預告會在今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，多個政府部門已提前準備。其中，各區民政處已啟動一系列準備和應對工作，包括巡查區內水浸黑點、透過地區網絡及動員區議員、「三會」委員、關愛隊，以及鄉事委員會協助有需要的居民。環境保護署則表示，預期颱風襲港後市面或會有大量塌樹及廢物需要清理，署方已於過往多天與廢物運輸業界保持緊密溝通，並採取多項措施以減輕影響。



視察沙田渡頭灣村及大澳等地

民青局局長麥美娟、副局長梁宏正及民政總署署長杜潔麗，已於周一下午分別到沙田、離島、東區及西貢區等視察防風準備和措施。其中，麥美娟聯同烏溪沙關愛隊及沙田渡頭灣村村長，到渡頭灣村呼籲村民做好防風準備及盡早撤離。

民政處已於上星期清理好村內的渠道，並已聯絡土木工程拓展署運送沙包到村內。為保障村民安全及避免惡劣天氣下可能導致的道路阻塞，民政處亦已特別安排開放鄰近的恆安社區中心作臨時庇護中心，亦將安排旅遊巴到渡頭灣村附近待命，以便接載有需要的村民到中心暫避。

大澳是另一個容易受風暴潮影響的地區，梁宏正到達設於大澳鄉委會的臨時庇護中心，以及大澳嚴重水浸聯合指揮中心了解準備情況，並向區內居民派發防災實用資訊單張。

杜潔麗則去到曾多次成為水浸重災區的杏花邨及柴灣道迴旋處，了解康文署、杏花邨管理處、渠務署於颱風前的準備工作，以及關愛隊支援點的設立位置。她之後亦去到將軍澳海濱公園，了解海濱防浪牆工程，以及颱風前準備工作。

預留臨時木料廢物收集區收集塌樹

就塌樹方面，環保署已執行緊急應變計劃，包括預留充足的臨時木料廢物收集區，以接收及暫存因颱風襲港所收集的塌樹廢物，及預早準備應急的鋸木及碎木機，以協助盡快清理塌樹廢物。相關臨時木料廢物收集區位於北區的新界東北堆填區、將軍澳的新界東南堆填區，屯門的新界西堆填區及Y·PARK [林．區]。

廢物轉運站及堆填區延長開放

為應對颱風襲港期間的大量廢物，環保署已安排由在超強颱風過後的3天，延長各市區廢物轉運站、新界西、新界東南及新界東北堆填區的開放時間至少1小時。環保署會持續檢視實際情況，按需要再延長各個設施的開放時間，以協助盡快復常。 此外，各廢物轉運站及新界西堆填區於懸掛10號颶風訊號期間，在安全情況下仍會繼續開放。

郊野公園做好防風及防水浸措施

漁護署指出，郊野公園人員亦已經把握時間做好防風、防水浸措施，同時安排好颱風期間的候命工作同緊急應變部署，以及風暴後的山徑設施檢查及善後工作。漁護署呼籲，市民在打風期間，一定要留在安全的地方、遠離岸邊，不要出街「追風」，及「千祈千祈千祈唔好去行山」。

圖為海事處已向多區船家、本地船商會、漁民團體、遊艇協會等呼籲，要盡早在船上作出充足的防風準備。（海事處Facebook圖片）

海事處籲船家及貨物裝卸區做好防風措施

此外，海事處已向多區船家、本地船商會、漁民團體、遊艇協會等的業界組織呼籲，要盡早在船上作出充足的防風準備。海事處亦六個公眾貨物裝卸區的營運商、政府服務承辦商同工作人員發出通告，提醒要採取颱風預防措施，確保貨櫃、繩索、重型機器、貨物同雜物等全部放置穩固。政府船隊科船隊行動組同事亦已開始「颱風更」的24小時輪班，於政府船塢及避風塘當值。