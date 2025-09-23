颱風樺加沙｜紀律部隊增派人手嚴陣以待 消防提前於水浸黑點防災
撰文：蕭通
出版：更新：
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預告會在今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。保安局屬下緊急事故監察及支援中心（EMSC）已提前超過24小時，於周一（22日）上午啟動，跨部門實時監察市面情況，迅速應變部署。此外，各紀律部隊全員嚴陣以待，包括警務處、消防處已增派人手支援前線，有需要時協助居民撤離及應對一切緊急事故等。
消防署表示，已就應對樺加沙全面部署，確保救援裝備準備就緒，務求在惡劣天氣下全力保障市民生命及財產安全。
+3
此外，消防處已在水浸黑點展開防災工作，巡查低窪地區、排水系統以及易受水浸影響的公共設施，全面戒備，保障市民生命及財產安全。其中，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強和消防處分區指揮官（九龍東）朱敏超，周一（22日）更一同到鯉魚門三家村視察。
飛行服務隊除定翼機投放「下投式探空儀」
政府飛行服務隊除已整裝待發、隨時候命，並將會派遣定翼機飛往熱帶氣旋樺加沙附近，投放「下投式探空儀」，協助天文台分析數據。
另外，民安隊亦動員陸上同水災救援隊支援前線，醫療輔助隊調派救護車及人員支援急救服務；特務警察亦派出500人隨時候命。
此外，入境處同海關加強口岸人手，維持口岸秩序。
