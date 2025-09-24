颱風樺加沙·有片｜大水衝破玻璃門 淹將軍澳餐廳 內部一片凌亂
撰文：鄧栢良 黎靜珊
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】強颱風樺加沙遠離本港，八號風球現正生效。樺加沙為本港帶來不同程度破壞，早上6時十號風球懸掛期間，將軍澳湧起大浪，越過海濱、衝破玻璃門，湧入餐廳淹浸內部；餐廳內的擺設在巨浪衝激下隨水漂浮。
上午10時，《香港01》到將軍澳採訪時，可見餐廳中門大開，玻璃門門框、傢俱堆在門外。桌椅東歪西倒，地面仍然有積水。
網上片段可見，上午6時許已有水沖入餐廳，地下被水淹。突然一個大浪掩至遮蔽玻璃窗，玻璃大門難擋衝力，巨浪湧入，店內陳設全被沖散，在水中漂浮。
現場可見，水退後海濱旁邊的商店均滿目瘡痍，放在店外的餐桌及椅子均被吹翻，大量雜物堆積門外，盆栽散落一地。雖然店舖玻璃有貼上膠紙防風，但玻璃大門卻被強風吹開及破裂，一片混亂。
天文台表示樺加沙正逐漸遠離香港，但烈風至暴風程度的東南風仍影響本港多處地區。預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持。隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。
本港今日天氣仍然惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨浪及湧浪，岸邊仍會出現越堤浪。天文台呼籲市民繼續保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動。
樺加沙所帶來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米。維港的水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，而大埔滘及尖鼻咀潮汐站錄得的最高水位為海圖基準面以上約3.8米。下午本港沿岸水位逐步下降。
