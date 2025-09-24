富麗敦海洋公園酒店「洪水」沖爆玻璃門　傳驚呼：快啲走啊｜有片

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台今日（24日）凌晨時分改掛10號風球，有網民在社交平台上傳短片，位於香港仔、近處海邊的香港富麗敦海洋公園酒店，酒店已加固玻璃門，但未能阻止海水湧入酒店範圍，酒店頓成澤國，海水湧入時目測高如一道門，有疑似住客站不穩跌倒。現場不斷傳出叫聲，有人大叫「快啲走啊」，相當危險。



《香港01》致電富麗敦海洋公園酒店查詢，職員強調酒店服務不受影響，並指除非附近道路封閉，否則可如常CHECK-IN。消防處今早8時40分曾在香港富麗敦海洋公園酒店所在地址，接獲特殊服務（SPECIAL SERVICE）召喚。



天文台在今日凌晨2時40分改發十號颶風信號，受到風暴潮影響，低窪地區出現水浸，多個沿海地區捲起大浪。其中位處海邊香港富麗敦海洋公園酒店，玻璃門雖已經加固，但仍無阻海水湧入，從網上流傳的短片所見，有人見狀多次大叫「快啲過嚟」、「走啊」等，呼籲站在門邊的人盡快離開，有人嘗試扶著旁邊的設施，但仍因海水湧入而跌倒，需別人幫忙扶起。從該40秒的短中可見，海水至少兩度「拍打」玻璃門，並湧入酒店內。

海水湧入香港富麗敦海洋公園酒店。（網上短片）

有疑似住客在海水湧入時，因站不穩跌倒。（網上短片）

香港富麗敦海洋公園酒店成澤國。（網上短片）