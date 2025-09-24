颱風樺加沙·有片｜將軍澳海濱滿目瘡痍　母子追風被警員勸離

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強樺加沙正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部，十號颶風信號會維持一段時間，黃色暴雨警告信號仍然生效。



本港風勢強勁及有暴雨，在將軍澳海濱長廊，單車徑及行人路出現嚴重水浸，變成河流，地面滿地雜物及樹葉，用作擋水的水馬亦被吹倒。現場有不少市民感受風力及拍照，讀者提供的片段更可見，有家長帶同小朋友走近岸邊追風逐浪。軍裝警員在場巡邏及提醒市民注意安全，返回安全位置。



警方強烈呼籲，市民切勿外出追風逐浪，危害自身安全。

https://www.facebook.com/share/p/1CpzMDJdJD/?mibextid=wwXIfr

http://xhslink.com/o/14HqMjJCMSi

單車徑及行人路出現嚴重水浸，變成河流，地面滿地雜物及樹葉。(鄧栢良攝)

海濱旁邊的商店滿目瘡痍，放在店外的餐桌及椅子均被吹翻，大量雜物堆積在門外，有盆栽散落一地。雖然店舖玻璃有貼上膠紙防風，但玻璃大門卻被強風吹開及破裂，店內一片混亂。

有店舖玻璃有貼上膠紙防風，但玻璃大門卻被強風吹開及破裂，店內一片混亂。(鄧栢良攝)

店內一片混亂。(鄧栢良攝)

店內一片混亂。(鄧栢良攝)

店內一片混亂。(鄧栢良攝)

店內一片混亂。(鄧栢良攝)

店內一片混亂。(鄧栢良攝)

店內一片混亂。(鄧栢良攝)

店外的餐桌及椅子均被吹翻，大量雜物堆積在門外，有盆栽散落一地。(鄧栢良攝)

店外的餐桌及椅子均被吹翻，大量雜物堆積在門外，有盆栽散落一地。(鄧栢良攝)

讀者提供的片段更可見，有家長帶同小朋友走近岸邊追風逐浪，他批評這是「極度自私及危險的行為」，警員上前勸喻該對母子離開。

有家長帶同小朋友走近岸邊追風逐浪。(讀者提供)

警員在場勸喻家長帶同小朋友離開。(鄧栢良攝)

天文台指，本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

而樺加沙正為本港帶來顯著風暴潮，本港沿岸的水位今早普遍已上升至海圖基準面3.3米或以上，而西部沿岸的水位還在逐步上升，預料在中午前後達至最高。