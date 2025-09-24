颱風樺加沙｜將軍澳海濱塌樹冧檯單車飛　有街坊「感覺」不及山竹

颱風樺加沙開始遠離本港，但10號風球仍高掛，天文台預計與樺加沙相關的颶風仍間中影響本港西南部。《香港01》記者今早（24日）上午10時左右，在將軍澳海濱附近直擊颱風情況，目擊一片狼藉，樹木、桌椅等散落各處，商鋪前堆積大量共享單車、水馬及建築廢料。不過有居民表示感覺樺加沙速度不及山竹，家住三十多樓，今次無如山竹時感受到樓層搖晃。



颱風「樺加沙」已開始遠離本港，《香港01》記者於上午十點左右，在將軍澳海濱附近直擊颱風後的情況。（香港01）

颶風下樹木倒塌 單車、水馬堆積在店鋪前

上午十時左右，在將軍澳海濱附近直擊颱風後的情況，發現風勢雨勢逐漸減小，同時有一隊軍裝警員巡邏，勸籲一對逐浪母女離開海濱，注意安全。

颱風「樺加沙」已開始遠離本港，《香港01》記者於上午十點左右，在將軍澳海濱附近直擊颱風後的情況。（香港01）

從直播畫面可見，將軍澳海濱區域經歷颱風後一片狼藉，不少樹木、護欄倒塌，海濱桌椅等也被吹得散落各處，更有共享單車、水馬甚至建築廢料，被勁風吹到堆積在商鋪前的行人過道上。而海濱上方的將軍澳跨灣南橋下，仍不時有三米左右的海浪拍岸。

將軍澳居民阿登（音）對《香港01》分享，下樓觀察颱風已有20分鐘，覺得當年颱風「山竹」到來的速度更快。（香港01）

將軍澳居民稱「山竹」風速更高：今次幢樓冇搖晃

將軍澳居民阿登（音）對《香港01》分享，下樓觀察颱風已有20分鐘，覺得當年颱風「山竹」到來風速更高，且因為他家在三十多樓，樓層因勁風搖晃的感受更明顯，「但呢一個（樺加沙）就無搖晃嘅感覺，住高位都無感覺」。

阿登又分享剛才觀察所得，環境很亂，有鋪頭的窗戶被打爛，坑渠蓋被風掀起，令污水到處噴射，「其實都誇張」。他又說，沿路看見有居民帶寵物、小孩追風，雖然貪玩都應小心為主，至於自己，若警員要求離開也會聽從安排「行遠啲」。