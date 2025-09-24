颱風樺加沙｜渡頭灣村民架高電器撤走　水退回家善後：沒山竹嚴重

超強颱風「樺加沙」襲港，政府事前列出11個水浸風險高危的黑點，包括馬鞍山渡頭灣村。《香港01》記者今午再到渡頭灣村視察，有士多老闆表示，今次水浸水位未算太高，遠不及2018年山竹水浸及頸。他昨晚架高電器後已撤走暫避，今午待水退後返回舖頭清理。該村下午曾有樹枝塌下，擋住村的唯一出入口，多名警員到場協助清走樹枝。



超強颱風「樺加沙」吹襲本港期間，馬鞍山渡頭灣村一度水浸，水退後有居民清理積水。（戴慧豐攝）

士多老闆王先生已居於渡頭灣村10多年，其母更已居住長達30多年。他指樺加沙襲港前夕，昨日已有區議員和警察入村，呼籲居民撤離。他因擔心水浸，昨日提早將士多的雪櫃等電器搬到店舖後方，架高並用布遮蓋，然後全家撤走到親戚家中借住一晚。

為防超強颱風「樺加沙」吹襲本港期間出現水浸，馬鞍山渡頭灣村居民一度將電器架高，樺加沙遠離、水退後，村民將電器搬回原位。（梁偉權攝）

王先生憶述，2018年另一超強颱風「山竹」吹襲本港時，渡頭灣村曾有嚴重水浸，士多前方水位曾浸至其頸部；即使其士多建於數級石階上，惟當年店內水位亦高至其腹部，「成舖頭浸晒喇，咩都無喇……全部雪櫃、全部全部爛晒」。山竹風災後政府曾提供數千元援助，王先生形容「買一個雪櫃都散咗喇」，他當時最終由內地補購家具回來重整店舖。

馬鞍山渡頭灣村於2018年另一超強颱風「山竹」襲港時，曾出現嚴重水浸，士多老闆王先生表示，當時店內水位到其腹部，若他站於店前的沙灘，水位更浸至其頸部。（梁偉權攝）

至於今次樺加沙帶來的水浸，則遠不及「山竹」當年嚴重。據王先生形容及記者現場觀察，士多內有一處高度如腳踝的石階，今次水位最高時大概浸到石階頂部。他今午1時許返回村內，當時「水都退喇」，他便留下聯同士多伙計一起清理垃圾，並將電器搬回舖內。

馬鞍山渡頭灣村士多老闆王先生表示，超強颱風「樺加沙」襲港期間村內水浸，水位最高時約到圖左方雪櫃下的石階。（梁偉權攝）

另外，下午渡頭灣村唯一出入口曾有樹枝塌下擋路，其後有區議員聯同近10名警員到場，協助居民搬開樹枝。有居民形容：「有人嚟幫手清下都好，始終出入都呢度。」警員搬走樹枝後，有村民向他們道謝。

超強颱風「樺加沙」吹襲本港期間，馬鞍山渡頭灣村唯一出入口被塌下的樹枝擋路，多名警員到場協助搬走樹枝。（梁偉權攝）