颱風樺加沙｜東鐵電纜毀　大埔墟站遲遲未開　市民返工等逾2句鐘

超強船風「樺加沙」帶來的10號風球落幕，天文台於今午（24日）改發8號風球，港鐵隨即逐步恢復列車服務，惟東鐵綫由大埔墟站至羅湖及落馬洲站過境路段，以及屯門輕鐵景峰站、近大興南站及石排站等路段，均有較嚴重的塌樹及架空電纜損壞情況，需時搶修，故港鐵預計相關路段最少在黃昏過後才可逐步恢復服務。



《香港01》記者今午4時許到港鐵大埔墟站觀察，車站大閘仍然關上，閘外展示「部分露天段列車服務預計須較長時間恢復」的告示。站內有職員工作，站外則已有數以十計市民等候。有任職保安的市民表示，需乘港鐵到九龍上班，由下午2時已開始等，「佢開咗門我就搭車出去㗎喇！」



港鐵東鐵綫由大埔墟站至羅湖及落馬洲站過境路段，受塌樹及架空電纜損壞影響，仍未能恢復列車服務，有市民在大埔墟站外等候車站重開。（梁偉權攝）

李先生在港鐵大埔墟站大閘外等候，他表示，自己在消防局任職保安，擬乘港鐵到尖沙咀區上班，「有火車搭就要返」，故他今午未到2時已趕抵大埔墟站。

惟至下午4時許，該站仍未恢復列車服務。李先生說聽到車站廣播，表示因有障礙物，要清理後才可恢復服務，「佢（港鐵職員）已經話盡快，不過佢有一句就係話『可能好長時間』」。不過，李先通知公司表示，自己正在港鐵站等候，「佢開咗門我就搭車出去（上班）㗎喇！」

港鐵東鐵綫由大埔墟站至羅湖及落馬洲站過境路段，受塌樹及架空電纜損壞影響，仍未能恢復列車服務，市民李先生欲乘港鐵往九龍上班，他在大埔墟站外等候車站重開。（梁偉權攝）

記者現場所見，有港鐵工程車停泊在近太和站一段路軌，數名工程人員下車檢查電纜及設施，檢視損毁情況，以及路軌有沒有出現異物。