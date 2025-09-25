颱風樺加沙｜港鐵黃竹坑站上蓋地盤遇強風 金屬棚架被吹到倒塌
超強颱風樺加沙襲港，天文台前日（23日）下午2時20分先後發出8號、9號、10號風球，截至昨日（24日）晚上8時20分，始再轉發3號強風信號。本港多處地方受到強風影響，當中港鐵黃竹坑站上蓋地盤的金屬棚架被強風吹到倒塌，外牆多個棚網同被大風吹起。
涉事地盤位於香港仔內地段第467號，據了解，事件中無人受傷，承建商事後派員處理。
現場是黃竹坑站第5期物業發展項目，屬於「港島南岸」最後一期，港鐵2020年12月招標，其後由新世界發展、帝國集團、資本策略及麗新發展組成的財團投得，承建商是其士建築，港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，兩幢大樓合共提供約825伙單位。當時市場預計地皮每呎樓面市值約1.5萬至2萬元水平，即估值約95.4億至127億元，預計於2026年落成。
