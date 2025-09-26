涉82宗各類騙案及洗黑錢共$1.5億　84人被捕　多為傀儡戶口持有人

警方西九龍總區及其轄下分區於9月15日至26日，在區內展開代號「火痕」的打擊詐騙及洗黑錢行動，於全港多區拘捕84人，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。調查顯示，被捕人涉嫌與82宗詐騙案件有關，當中包括網上購物、投資、電話及求職騙案等，涉款共約1.5億元。



被捕人包括51男33女（17至71歲），大部分懷疑為傀儡戶口持有人。當中包括兩名持香港身份證的尼泊爾籍男子、4名菲律賓籍女傭、3名印尼籍女傭、2名持香港身份證的泰國籍女子，以及7男2女持雙程證內地人；其餘被捕人為本地人。



警方西九龍總區及其轄下分區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，拘捕84人，相信他們與82宗騙案有關，涉款1.5億元。（資料圖片）

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第17條，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

洗黑錢亦屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，警方會對檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪時向律政司徵詢意見，根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。

市民如有任何懷疑，可致電警方24小時「防騙易」熱線18222尋求協助。